Aktuell werden unzählige Ansätze der Krisenbewältigung diskutiert. Positiv formuliert: Es ist klar, dass hier auch erhebliche Chancen für eine sprunghafte klimafreundliche Modernisierung von Energieversorgung und Gestaltung der -verbräuche liegen.

Auf den ENERGIETAGEN 2022 werden die zentralen Ansätze mit den relevanten Bundesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verbänden sowie Experten und Expertinnen aus der Praxis diskutiert.

Die offizielle Sicht der Dinge erläutern Bundes- und Berliner Landesministerien – u.a. Bauministerin Klara Geywitz, der für Energiefragen verantwortliche Staatssekretär Dr. Patrick Graichen und viele andere mehr.

In der Beschleunigung der Wärmewende (Wärmepumpen, Wärmeplanung, dekarbonisierte Fernwärme etc.) liegen bekanntlich wichtige Potentiale zur Erlangung der Energiesouveränität in Deutschland. Diese wird wesentlich in Gebäuden und Quartieren umgesetzt. Allein zu diesen beiden Schwerpunkten finden ca. 30 Kongresse, Podien und Diskussionsforen im Rahmen der kostenfrei zu besuchenden ENERGIETAGE statt.

Neben Konzepten der Verbrauchsreduktion stehen Aspekte des beschleunigten Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Energien im Fokus der öffentlichen Diskussion. Wasserstoff, PV, Geothermie, Windenergie und Co. sind wesentlicher Schlüssel für eine klimafreundliche Energieversorgung.

Die ENERGIETAGE 2022 werden von rund 100 Veranstaltern und 500 Referenten und Referentinnen getragen. Mit bereits jetzt über 20.000 Anmeldungen zu Veranstaltungen sind die ENERGIETAGE auch in diesem Jahr die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland

