Eigenen Photovoltaik-Strom intelligent nutzen, speichern und verbrauchen Bosch bietet alle Komponenten für ein modernes Energiekonzept

Intelligentes Energiemanagement für mehr Autarkie und Effizienz

Neuer Solarstromrechner zeigt Stromersparnis sofort an

Die Installation einer eigenen Photovoltaikanlage ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung. Photovoltaikanlagen wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um und liefern so eine grüne Quelle für den Haushaltsstrom. Ein entscheidender Aspekt für die Nutzung des selbsterzeugten Stroms ist die Sektorenkopplung, die es ermöglicht, den erzeugten Solarstrom nicht nur im Haushalt zu nutzen, sondern „sektorenübergreifend“ auch für die Wärmerzeugung und die Mobilität effizient einzusetzen. Eine intelligente Energieversorgung in den eigenen vier Wänden trägt dazu bei, die Gesamteffizienz des Energiesystems zu optimieren und die CO2-Emissionen durch fossile Energieträger deutlich zu reduzieren.

Das Energiekonzept aus einer Hand von Bosch

Die Integration von Solarmodulen auf dem Dach des Hauses ist die Basis zur nachhaltigen Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Für ein intelligentes Energiekonzept, das Wärme, Stromerzeugung und Elektromobilität im Haus verknüpft, stellt Bosch alle wichtigen technischen Komponenten bereit: Dazu gehören die Wärmepumpen von Bosch, die den selbsterzeugten PV-Strom zur effizienten Heizung des Hauses und für die Warmwassererzeugung nutzen und durch effiziente Umwandlung von Strom in Wärme aus einem Kilowatt Strom rund vier Kilowatt Wärme erzeugen – abhängig von der Jahresarbeitszahl (JAZ). Gleichzeitig bietet Bosch Lösungen, um den Strom in Mobilität umzuwandeln: Die Wallbox 7000i S ermöglicht das Laden von Elektrofahrzeugen mit dem eigenen Solarstrom und integriert damit die Elektromobilität in das Energiesystem des Hauses.

Noch mehr Autarkie und Effizienz mit dem Energiemanager von Bosch

Der smarte Energiemanager von Bosch steuert das Zusammenspiel von Photovoltaik, Wärmepumpe und weiteren Verbrauchern wie der Wallbox intelligent und stromsparend. Der Solarstrom wird zunächst für den unmittelbaren Bedarf intelligent im Haushalt verteilt. Ein Beispiel dafür ist die Heizungsanlage, die leistungsgeregelt gesteuert wird. Dafür stimmt das System die Betriebszeiten der Wärmepumpe mit den Spitzenzeiten der PV-Produktion ab, um eine optimale Ausnutzung des Photovoltaikstroms zu gewährleisten. Der Stromspeicher nimmt den überschüssigen Strom vom Tag mit in die Nacht, um den Bedarf zu überbrücken. Überschüssige Energie speist das System in das öffentliche Stromnetz ein. Der Energiemanager sorgt dafür, dass der eigens erzeugte PV-Strom effizient selbst verbraucht wird, anstatt ihn in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Bei richtiger Auslegung und intelligenter Steuerung ist die „gemanagte“ PV-Anlage in der Lage, den Strombedarf abhängig von der Jahreszeit nahezu vollständig zu decken. Dadurch werden die Energiekosten erheblich gesenkt und gleichzeitig der Autarkiegrad erhöht.

Einsparung sofort ausrechnen mit dem Bosch Solarstromrechner

Mit einer smarten Kombination aus Photovoltaik, Wärmepumpe, Wallbox und dem intelligenten Energiemanagementsystem können die Stromkosten deutlich reduziert werden. Bosch bietet mit dem Solarstromrechner ein einfaches Tool, um herauszufinden, welche Einsparung im eigenen Einfamilienhaus möglich sind und wann sich die Investition in die PV-Anlage amortisiert hat. Mit dem Tool können neben der Stromkostenersparnis und der Amortisationszeit ebenfalls die Autarkie und der Eigenverbrauchsanteil ganz einfach ermittelt werden. Der Autarkiegrad gibt an, welchen Anteil des Stromverbrauchs die eigene PV-Anlage decken kann. Der Eigenverbrauchsanteil berechnet, wie viel des selbsterzeugten Stroms direkt im Haushalt verbraucht werden kann. Zusätzlich gibt der Solarstromrechner einen Überblick über die Aufteilung des Gesamtstromverbrauchs auf die einzelnen Komponenten Haushaltsstrom, Strom für die Wärmepumpe und Strom für das Elektroauto.

