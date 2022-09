Inhalt:

Das Uponor Trinkwasserkonzept beinhaltet neben hohen Anforderungen an Hygiene und Komfort die bestmögliche Energieeffizienz. In diesem Zusammenhang rücken sowohl die energieeffiziente Trinkwassererwärmung als auch die effiziente Rohrnetzplanung in den Blickpunkt des Webinars.



Die dezentrale Trinkwassererwärmung nach dem Durchflussprinzip, basierend auf einem 2-Leiter-System bei weitgehendem Verzicht auf eine komplexe Trinkwasserzirkulation, ist wesentlicher Bestandteil eines Systems hoher Energieeffizienz. Deren Nachweis wird im Webinar sowohl anhand theoretischer Berechnungen, als auch des Auswertens umfangreicher Messkampagnen an Bestandsanlagen geführt.



Innovative Systemlösungen werden am Beispiel der neuen Wohnungsstation Uponor Kamo Combi Port E vorgestellt. Diese Station wird den höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz, aber auch an Trinkwasserhygiene und -komfort gerecht und sollte im Mittelpunkt jeder zukunftsfähigen TGA-Fachplanung stehen.



Die Schulung ist besonders für Energieberater*Innen, TGA-Konzeptionierer*Innen und TGA-Fachplaner*Innen wertvoll

Moderator: Dipl.-Phys. Sven Petersen



Termin: 4. Oktober 2022, 16:00 bis 17.00 Uhr

Anmeldung: Webinar: Energieeffizenz beim Trinkwasser | Uponor