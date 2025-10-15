Webinar: Das BES System mit Erdsolespeicher – Effizienz neu gedacht 📅 23. Oktober 2025, 17:00 Uhr

Innovative Energieversorgung trifft Wirtschaftlichkeit:

Im exklusiven Webinar stellen wir Ihnen das BES System mit Schwerpunkt Erdsolespeicher vor – eine Lösung, die besonders für Industrieprojekte, Hotels und den Mehrfamilienwohnbau entwickelt wurde.

Erfahren Sie, wie das System

regenerative Wärme- und Kälteversorgung im großen Maßstab ermöglicht,

durch intelligente Energienutzung Amortisationszeiten verkürzt,

attraktive Fördermöglichkeiten erschließt,

und so einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leistet.

👉 Zielgruppe: Architekten, Planer und Investoren, die nachhaltige und wirtschaftliche Gebäudekonzepte realisieren möchten.

Melden Sie sich schon jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!