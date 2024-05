Energie- und Klimastrategien im Gebäudebereich

Die Spannbreite der in Deutschland in Bezug auf Klima- und Energiestrategien im Gebäudebereich diskutierten Themen ist überaus vielfältig. Gleiches gilt für die AkteurInnen, die in diesem Transformationsprozess mitwirken. Diese reichen von FachplanerInnen über BestandshalterInnen, Bauträger und neue Energieversorger, das Handwerk und nicht zuletzt MieterInnen.