Im Gespräch mit Herrn Weißberger, der seit vielen Jahren als Industrievertreter für die ENERGIE BRINGER GmbH tätig ist, berichtet er über seine Erfahrungen, die Besonderheiten des Marktes und seine persönlichen Lieblingsprodukte. Außerdem gewährt er einen Einblick in seinen beruflichen Werdegang und erzählt, was ihn an seiner Arbeit besonders fasziniert.

Interview mit Herrn Weißberger, Industrievertretung für ENERGIE BRINGER GmbH

1. Herr Weißgerber, Sie sind seit einigen Jahren die Industrievertretung für ENERGIE BRINGER. Was hat Sie dabei angesprochen?

Da wir schon seit über 10 Jahren den Markt der mobilen Wärme bedienen, passen das Repertoire und die Produktvielfalt von ENERGIE BRINGER bestens zu unserem Kundenstamm. Das flächendeckende Niederlassungsnetz sowie der kundennahe und unkomplizierte Service haben uns von Anfang an beeindruckt und überzeugt.

2. Für welches Gebiet zeichnen Sie sich verantwortlich?

Wir sind zuständig für die Gebiete Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Somit betreuen wir nahezu den gesamten Osten Deutschlands.

3. Wie sehen Sie den Markt für ENERGIE BRINGER?

Die Wachstumschancen für mobile Wärme- und Kältegeräte schätzen wir als sehr positiv und spannend ein. Gerade weil der Komplettservice perfekt auf die Kunden zugeschnitten ist, greifen immer mehr Abnehmer auf Geräte von ENERGIE BRINGER zurück.

4. Was ist Ihr Lieblingsprodukt?

ENERGIE BRINGER verfügt über eine große Produktvielfalt an mobilen Kühl- und Heizgeräten. Die Produktpalette umfasst einen Leistungsbereich zwischen 3 kW und 1000 kW. Da von der „Notfallheizung“ über die Winterbaubeheizung bis hin zu Klimaanlagen alles zur Verfügung steht, sind für nahezu jeden speziellen Fall Lösungen möglich. Daher können wir sagen, dass im Grunde alle Geräte zu unseren Lieblingsprodukten gehören.

5. Erzählen Sie etwas mehr über sich.

1991 wurde die Industrievertretung Weißgerber gegründet. Von 2000 bis 2002 absolvierte ich an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie in Freiburg das Studium zum „Geprüften Handels- und Vertriebswirt“, um mir die nötigen praktischen und fachlichen Kompetenzen anzueignen.

Mittlerweile sind wir seit 34 Jahren in der Sanitär- und Heizungsbranche tätig. Unser fünfköpfiges Team betreut als professioneller Partner den Handel, das Handwerk, Ingenieurbüros, Architekten u.v.m. und bietet somit ein umfassendes und vernetztes Serviceangebot.

Die Kunden von ENERGIE BRINGER profitieren weiterhin von professioneller Beratung und hervorragendem Service.