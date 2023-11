„Wie statte ich mein Gebäude in Zeiten hoher Energiepreise klimafreund­lich und zukunftssicher aus? - viele Bauherren und Sanierer sind derzeit verunsichert. Hier setzen wir mit dem 12. Forum Wohnungslüftung an und rücken die energetischen Potenziale von Lüftungslösungen in den Mittel­punkt. So wichtig die jetzt öffentliche Diskussion über die „richtige“ Hei­zung ist - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind eine oft unter­schätzte Komplementärtechnologie: Die Wärme, die nicht mit der Fortluft ungenutzt aus dem Gebäude abgeführt wird, muss erst gar nicht neu er­zeugt und verteilt werden.“, so Dr. Jan Witt, Geschäftsführer der HEA- Fachgemeinschaft in Berlin.

Dr. Wolfram Birmili, UBA-Fachgebietsleiter für Innenraumhygiene und gesundheitsbezogene Umweltbelastungen, hebt hervor: „Eine ausreichende Lüftung - ob maschinell oder natürlich, ist elementar für un­ser Wohlbefinden beim Aufenthalt in Gebäuden. Gleichzeitig haben sich Energie und Ressourcen enorm verteuert. Um die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu steigern, ist neben Wärmedämmung auch ein Augen­merk auf wirksame Lüftungstechnik zu legen. Hier sind Aspekte wie Wär­merückgewinnung bzw. die Nutzung erneuerbarer Energien zu bedenken. Förderprogramme helfen bei der finanziellen Umsetzung von Energieein­sparung und Dekarbonisierung von Gebäuden.

Digital und kostenfrei: Interessierte können sich bereits unter www.hea.de/veranstaltungen für eine Teilnahme registrieren. Das Programm sowie weitere Informationen zu der Veranstaltung folgen.

Im Fokus des Online-Forums stehen praktikable Lösungen für gute Raum­luftqualität. Dabei werden insbesondere die energetischen Potenziale un­terschiedlicher Lüftungstechnologien beleuchtet. Beispiele aus der Praxis, Grundlagen und Lösungen geben den Marktpartnern im 12. Forum Woh­nungslüftung konkrete Handlungsempfehlungen.

