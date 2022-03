Pressemeldung

Ruhe bitte: Die Wärmepumpe M Flex von Dimplex arbeitet nahezu lautlos und stört somit nicht die Nachbarn. Sie erfüllt die TA Lärm in 2,5 m Entfernung bei wandnaher Platzierung im abgesenkten Betrieb. Der Schalldruckpegel beträgt außen in 5 m Entfernung (Wandaufstellung bei A7 / W55 Normalbetrieb) 35 dB(A). Bildnachweis: Glen Dimplex Deutschland

Verkaufen oder behalten und sanieren - oder lieber alles so lassen, wie es ist? Vor diesen Fragen stehen immer wieder Familien, die ein Haus erben. Doch es macht durchaus Sinn, ein altes Haus zu "behalten" und sich für eine energetische Sanierung des Familienerbstücks zu entscheiden...und damit fit zu machen für ein weiteres Leben. Ein gutes Beispiel ist ein aus den 1980er Jahren stammendes Gebäude. Basis der nachhaltigen Runderneuerung war der Einbau einer Wärmepumpe.

Es gibt sie in vielen Städten, Wohnsiedlungen an den Stadträndern. In der Bierstadt Kulmbach entstand eine solche Anfang Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. Jeder Familie sollte es seinerzeit ermöglicht werden, ein Eigenheim zu besitzen. Mit wenig Geld und dafür mit umso mehr Eigenleistung und gegenseitiger Nachbarschaftshilfe konnte hier jeder Bürger sein eigenes Häuschen errichten. Schlicht und funktional, aber mit einem großen Garten. Schmucke Eigenheime, die zum Teil auch mit Erweiterungsbauten versehen wurden. In Kulmbach führte dies zum Phänomen, dass ein von der Straße aus scheinbar klein aussehendes Wohnhaus sich mit Blick von hinten als ein Doppelhaus oder größerer Wohnkomplex entpuppt.

Sanieren schont Ressourcen

Den Erben war klar, dass das Haus energetisch einfach aus der Zeit gekommen war. Die Fenster waren undicht, der Heizkessel in die Jahre gekommen und die Heizkörper waren auch nicht mehr auf dem Stand der Technik. Trotdem wurde beschlossen, das Familienerbe anzutreten und das Haus einer energetischen Sanierung zu unterziehen. Ein wichtiger Punkt: Nachhaltigkeit und Effizienz beim Heizen. Deshalb war schnell klar, Wärmepumpen-Technologie muss her. Ein weiteres, schlagkräftiges Argument: Dafür gibt es aktuell noch satte Zuschüsse vom Staat. Was die Bauherren auf keinen Fall wollten war ein hässlicher Kasten vor der Haustür. lhr Wunsch war eine Wärmepumpe in der Außenanlage, die sich harmonisch an die Architektur des Hauses anpasst. Damit war Entscheidung pro Dimplex gefallen.

Im Zuge der Sanierung wurden sämtliche Fenster im Haus gegen neue, zweifach-verglaste ausgetauscht, um so Wärmeverluste zu minimieren und den Heizenergiebedarf noch mehr zu senken. Nun passt die Außeneinheit mit der anthrazitfarbenen Verkleidung perfekt zu den neuen, im gleichen Farbton angelegten Fensterrahmen und anderen modernen Designelementen, wie dem schicken Wintergarten.

Der wichtigste Faktor für eine bessere Energiebilanz: die Heizungsanlagn. Die alten Rippen-Heizkörper wurden gegen neue, effiziente Plattenheizelemente ausgewechselt. Der Öl-Heizkessel wurde entsorgt. Innerhalb nur eines Arbeitstages wurde dann die neue Wärmepumpen-Anlage M Flex von Dimplex installiert.

Alle wichtigen Komponenten sind in der Inneneinheit bereits verbaut. Der hohe Vorfertigungsgrad ab Werk ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Das spart wertvolle Zeit und Kosten bei der Installation. Die Erweiterung um individuelle Komponenten, z. B. für die zentrale Lüftung oder Warmwasserbereitung, machen das Produkt bei der Planung und Installation besonders flexibel

Die kompakte Inneneinheit der 9 kW-Anlage benötigt nicht mehr Platz als ein eintüriger Schrank. Sie ist im ehemaligen Heizungskeller untergebracht. Die Wärmepumpe arbeitet nahezu lautlos und stört somit nicht die Nachbarn. Die Steuerung und Bedienung der Wärmepumpe erfolgt bequem und von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone mit der Dimplex Home App. Über sie lässt sich die Temperatur jedes Raumes auf Wunsch individuell einstellen und auch für die ganze Woche programmieren.

Überzeugendes Ergebnis

Im ersten Schritt wurde eine Doppelhaushälfte mit 120 qm Wohnfläche saniert. Mit einem überzeugenden Ergebnis. Die Energieeffizienz-Klasse verbesserte sich signifikant von „D“ auf „A“. In Kombination mit CO 2 -neutralem Öko-Strom - den gibt es zum günstigen Wärmepumpen-Tarif - wird jetzt "umweltgerecht" geheizt. Positiver Nebenaspekt: Es braucht keinen Schornsteinfeger mehr, aufwändige Wartungen entfallen. Nach den guten Erfahrungen mit dem ersten Sanierungsfall wird demnächst die zweite Hälfte mit 100 qm modernisiert. In weiser Voraussicht wurde die Wärmepumpe entsprechend ausgelegt. Mehr Klimaschutz geht fast nicht..

Technische Daten:

Baujahr: 1980

Größe Projekt: 120 qm Wohnfläche im ersten Sanierungsschritt

Wärmepumpe: M Flex von Dimplex

Gebäudeheizlast: 9 kW

Investitionssumme: 30.000 € (Heizungstausch)

Fördersumme: 45 % (Heizungstausch WP gegen Ölkessel)

Stromverbrauch: ca. 7000 kW/Jahr, davon ca. 20 % für Warmwasser.