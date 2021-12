Pressemeldung

Ganz gleich, ob Sie ein Leck an Gasleitungen aufspüren, Fußbodensysteme vor der Inbetriebnahme abdrücken, die Wasserqualität bestimmen oder sonstige Dichtheitsprüfungen an Leitungen durchführen wollen – mit den AFRISO CAPBs® gelingt Ihnen jede typische SHK-Messaufgabe ganz automatisch, intuitiv und schnell. CAPBs® übertragen die erfassten Messdaten per Bluetooth® direkt an Ihr AFRISO BlueLine-Handmessgerät oder werten die Daten in der kostenlosen App „EuroSoft® live“ aus und stellen diese grafisch dar. Anwendungsspezifisch können Schritt für Schritt komplexe Prüfaufgaben im Abgleich zu gültigen Normen oder Vorschriften durchgeführt und inklusive Logo des SHK-Betriebes, Unterschrift, Fotos oder Notizen als umfangreiches PDF dokumentiert werden. Dieses kann dann komfortabel per E-Mail versendet oder über vorhandene Messenger-Dienste (z. B. WhatsApp) des Smartphones oder Tablets geteilt werden. Die Protokolle der BlueLine-Messgeräte können jederzeit einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

Das CAPBs® System: Kabellos – modular – flexibel!

Wer träumt nicht davon, direkt auf der Baustelle und ganz nebenbei die notwendige Dokumentation der Messergebnisse zu erledigen? Mit dem CAPBs®-System von AFRISO ist dies auf flexible Art und Weise möglich! Starten Sie im neuen Jahr durch, mit der mobilen Messtechnik von morgen und holen Sie sich noch bis zum 31.12.2021 eines der preisattraktiven Pakete aus der AFRISO Herbstaktion „CAPBs® für SHK-Profis“!

Heizungswasseranalyse nach VDI 2035 – jetzt digital in einer Messung mit WQ 10

Die Dokumentationsmöglichkeiten der App EuroSoft® live entsprechen auch den Forderungen der aktualisierten VDI 2035! Mit dem CAPBs®-Set Wasserqualitätsbestimmung WQ 10 können alle relevanten Bestandteile des Heizungswassers direkt vor Ort bestimmt werden. Die wichtigen Parameter Gesamthärte, Leitfähigkeit und der pH-Wert können dann als professionelles als PDF Protokoll ohne zusätzlichen Zeitaufwand erstellt und dem Kunden übergeben werden. Auch für eine Überprüfung und Bewertung des Trinkwassers ist das kompakte Set bestens ausgestattet.

Das Vor-Ort-Set zur schnellen Überprüfung und Bewertung der Heizungswasser- und Trinkwasserqualität kostet in der AFRISO Herbstaktion nur 449,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.)

Alles dicht?

Herzstück der Aktion sind die Sets zu den typischen SHK-Dichtheitsprüfungen. Für den Einstieg in die Welt der modularen Druckmessung ist der CAPBs®-Dichtprüfkoffer DPK 60-6 die ideale Basis. Das Set eignet sich zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdrucks oder des Druckverlustes. Es ist zudem einsetzbar zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Festigkeitsprüfung (3 bar) bei Trinkwasserleitungen nach ZVSHK. Das kompakte Allround-Set kann zudem für die Abnahme von Heizungs- oder Solarleitungen, Fußbodenheizungen und Ölleitungen benutzt werden. Alle, die eine TRGI-konforme Gebrauchsfähigkeits- bzw. Leckmengenermittlung an Gasleitungen durchführen möchten, können zudem das passende Erweiterungsset „CAPBs® Set Gebrauchsfähigkeitsermittlung DPK 60-7 sens“ nutzen.

TOP: Das CAPBs®-Set Dichtheitsprüfung DPK 60-6 sens jetzt zum Aktionspreis von 599,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.)

Auch die Druckprüfung von Flächenheizungen mit Wasser oder Luft geht mit dem CAPBs®-Set PT 70 FBH ganz einfach von der Hand! Das einsatzfertige Set beinhaltet alles was vor Ort benötigt wird: Der Prüfadapter mit ¾ Zoll-Gewinde kann direkt am Verteilersystem aufgeschraubt werden und erleichtert damit enorm die Durchführung der Dichtheitsprüfung. Auch ein Adapter für den Anschluss an einen Kompressor liegt bei. Beide Adapter, alle Verbindungsteile und das CAPBs®-Modul sind mit einem praktischen Schnellkupplungssystem ausgestattet – so kann der Prüfaufbau einfach und sekundenschnell erledigt werden. Nach der Messung bestätigt der Fachunternehmer im digitalen Prüfprotokoll die Dichtheit des Systems zum Zeitpunkt der Druckprüfung. Fertig!

Einfaches „Abdrücken“ von Fußbodensystemen zum Heizen und Kühlen: Das CAPBs®-Set Dichtheitsprüfung Fußbodenheizung PT 70-FBH erleichtert den Messalltag enorm.

AKTIONS-PLUS: Basisgriff gratis!

Voraussetzung für alle Sets ist ein Basisgriff aus der CAPBs®-Reihe, in den das Sensormodul gesteckt wird. Statt vieler verschiedener Einzelgeräte nutzen Anwender damit nur eine Messeinheit direkt am Einsatzort. Der universelle CAPBs® Basisgriff BG 10 ist nicht teil des Lieferumfangs. ABER: Beim Kauf von zwei Sets aus der aktuellen Herbstaktion gibt es einen Basisgriff gratis dazu!

Alle Sets und weitere Module zur Raumluftqualität oder Gaslecksuche gibt’s in der aktuellen AFRISO Aktion

Die AFRISO Herbstaktion gilt noch bis 31.12.2021 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauens und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.

