Pressemeldung

Sie haben die volle Wahlfreiheit und können sofort mit dem Serviceeinsatz starten, denn die beiden Allrounder gibt es in der aktuellen AFRISO Herbstaktion als preisattraktives Komplettset, inkl. Sondensystem, Umgebungsluftfühler und Koffer.

Der vollwertige SHK-Allrounder für unzählige Messungen

Mit dem kompakten, robusten BLUELYZER ST haben Sie als SHK-Profi alle Möglichkeiten für den Service an kleinen und mittleren Öl- und Gasfeuerungen. Egal ob Abgasanalyse, Druckmessung, Temperatur- oder CO-Umgebungsmessung – mit dem Allrounder geht’s ganz einfach von der Hand! Der BLUELYZER ST verfügt zudem über eine exakte Berechnung des Eta-Wertes für alle Brennwertheizungen mit brennstoffspezifischer Taupunktberechnung. Mit cleveren Features können die Arbeitsbedingungen am Messplatz zusätzlich verbessert werden. So lässt sich beispielsweise mit der „Display-Umkehrfunktion“ die Anzeige um 180° drehen oder mit dem Zoom-Modus über das komplette Display die Messwertanzeige individuell anpassen – das sorgt für jederzeit gute Ablesbarkeit.

Das Multitalent für den universellen Einsatz gemäß 1. BImSchV



Der EUROLYZER STx ist ein echtes Multitalent für professionelle Abgasmessungen an Öl-, Gas- oder Pelletsfeuerungen. Auch hier sind Abgasanalyse, Druckmessung, Temperatur- und CO-Umgebungsmessung Standard. Das Gerät verfügt zudem über die qA-Mittelwertmessung gemäß 1. BImSchV sowie Pitot-Messung UND es eignet sich dank H2-kompensierter CO-Messzelle auch für Messungen bis 9.999 ppm CO. Werden während der Messung Kohlenstoffmonoxid-Grenzwerte an Anlagen überschritten so bietet der EUROLYZER STx die ausreichende Reserve und damit eine hohe Funktionssicherheit. Auch der integrierte bleifreie O2-Sensor verspricht Langlebigkeit, denn er ist besonders resistent gegenüber biogenen Brennstoffen! Zudem sorgt dieser ECO-Sensor mit optimierter Kalibrierphase und schneller Reaktionszeit für maximale Zeitersparnis beim Messvorgang!

Optimale Sicht

Der großzügige Farbmonitor (B x H: 45 x 60 cm) ermöglicht bei beiden Geräten eine komfortable Visualisierung aller Messergebnisse. Die farbunterstützte Menügestaltung, farblich veränderliche Messwertdarstellungen sowie die intuitive „Schritt-für-Schritt“-Bedienerführung durch die Messprogramme garantieren hohe Nutzerfreundlichkeit und machen die Messaufgabe zum Kinderspiel.

Jederzeit smart erweiterbar

Durch die serienmäßige Bluetooth®-Ausstattung können die beiden Abgasmessgeräte direkt mit den AFRISO CAPBs®-Sensormodulen verbunden werden. Ihr Abgasmessgerät wird damit zum zentralen Controller einer Vielzahl an weiteren Messmöglichkeiten. Egal ob Feuchte, Durchfluss, verschiedenste Druckprüfungen an Gas-, Wasser oder Fußbodenheizungsinstallationen, hydraulischer Abgleich, die Bewertung der Trink-/Heizungswasserqualität oder Raumluft – unter den aktuell über 30 Sensoren und Sets ist für jede typische SHK-Anwendung etwas dabei.

Ihr Abgasmessgerät wird zum komfortablen „Gasspürer“ mit Vor-Ort-Protkoll! Möglich über die Kopplung mit dem CAPBs®-Sensormodul GS 10 und anschließendem Ausdrück mittels EUROprinter-IR.

Unabhängig in der Datenverarbeitung

Alle Messprotokolle können systemunabhängig und ohne weitere Software als HTML-Datei archiviert und mit jedem Internetbrowser geöffnet werden. Hierzu können die Protokolle auf einer MicroSD-Karte gespeichert werden. Alternativ sind die gemessenen Werte auch als QR-Code wandelbar, um sie mit dem Smartphone oder Tablet zu scannen und in der neuen kostenlosen App EuroSoft connect mit Kundendaten oder der eigenen Unterschrift zu einem professionellen PDF-Messprotokoll zusammenzuführen. Über den QR-Code lassen sich die Daten auch in gängige Softwareprogramme für Servicetechniker überführen (z.B. mfr field service, Simplias GmbH).

Alle Messprotokolle sind als QR-Code wandelbar und können dann z. B. von Smartphones gescannt und mit der AFRISO App oder Servicetechniker-Software weiterverarbeitet werden.

Bewährt und aktuell GRATIS dazu

Neben diesen modernen Kommunikationsformen bieten AFRISO Abgasmessgeräte aber auch Bewährtes: Mit der integrierten Infrarot-Schnittstelle lässt sich der Thermodrucker EUROprinter-IR einfach und schnell koppeln, um direkt vor Ort alle Messergebnisse auf dokumentenechtem Papier auszudrucken. Für alle, die in der aktuellen Herbstaktion einen BLUELYZER ST oder EUROLYZER STx erwerben und bei AFRISO registrieren, gibt es jeweils einen EUROprinter-IR kostenlos dazu!

Die AFRISO Messgeräteaktion gilt noch bis 31.12.2021 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauens und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.