Lebhaftes Messetreiben, fachkundige Besucher, viele persönliche Gespräche und Beratungssituationen – die Messe SHK Essen 2022 hielt, was sich die Walraven-Mitarbeiter - trotz deutlich geringerer Besucherzahlen als in Vorjahren - erhofft hatten. Nach der IFH/Intherm in Nürnberg genossen sie Anfang September während der SHK Essen zum zweiten Mal in diesem Jahr wieder Messeflair.

Abgestimmte Produktsysteme und Serviceleistungen für Installateure, Planer und den Großhandel standen auf dem Messestand im Mittelpunkt.

Mit dabei: Das verbesserte und erweiterte Montagesystem Maxx für schwere Lasten in Gebäudetechnik, Industrie- und Anlagenbau. Walraven-selbstverständlich abgerundet von umfassendem Service.



Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit 25 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Asien und den USA.