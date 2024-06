Enpulse baut Beteiligung an PropTech Startup metiundo aus • Kapitalspritze durch Enpulse und Viega in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages soll Wachstum von metiundo beschleunigen • Plattform metiundo möchte den Energieverbrauch im Gebäudesektor senken

Mit rund 35 Prozent des Endenergieverbrauchs ist der Gebäudesektor allein in Deutschland für etwa 30 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Mit Hilfe von Smart Metern und einer eigens entwickelten Datenplattform will das Startup metiundo diesen Energieverbrauch senken. Um das weitere Wachstum des Proptechs zu beschleunigen, investieren die Enpulse Ventures GmbH und die Viega Group nun gemeinsam einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Ziel ist es, den Smart Meter Rollout zu beschleunigen und das Wachstum des Berliner Startups weiter voranzutreiben. Bereits im August 2023 hatten sich Enpulse und Viega, Trinkwasserexperte sowie Weltmarktführer der Installationsbranche, an metiundo beteiligt.

metiundo stellt Live-Daten zum Energie- und Wasserverbrauch in Immobilien bereit. Hauseigentümer können daraufhin mit gezielten Maßnahmen den CO2-Fußabdruck ihrer Gebäude reduzieren und den Immobilienwert steigern. Das 2021 in Berlin von Dennis Nasrun und Felix Mücke gegründete PropTech will so die Energiewende mitgestalten. Dabei erfassen Smart Meter alle Verbrauchs- und Erzeugungsdaten live in Gebäuden. metiundo kümmert sich um Beschaffung und Finanzierung der Geräte sowie deren Installation. Alle Daten werden auf der eigenen Plattform bereitgestellt und können direkt zur Nutzung dynamischer Stromtarife oder Steuerung von Wärmepumpen genutzt werden.

Florian Fichter, Geschäftsführer von Enpulse Ventures, erklärt zu der Investition: „Unser erneutes Investment in metiundo zeigt, wie positiv wir die Entwicklung des Startups in den letzten Monaten sehen und wie aussichtsreich wir die Marktchancen einschätzen. Die Produkte und Dienstleistungen von metiundo können einen signifikanten Beitrag bei der Digitalisierung der Energie- und Wasseranschlüsse in der Wohnungswirtschaft leisten. Die so gewonnenen Daten machen den Ressourcenverbrauch effizienter, ermöglichen enorme Einsparungen und sind ein wichtiger Baustein der Energiewende.“

Dennis Nasrun, CEO von metiundo, sagt: „Wir sind begeistert von der erneuten Unterstützung durch Enpulse und Viega. Diese Investition wird es uns ermöglichen, die Einführung unserer Smart Meter noch schneller voranzutreiben und noch stärker auf dem Markt Fuß zu fassen. Mit Enpulse als Lead- Investor haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unser Potenzial erkannt hat und uns dabei unterstützt, nachhaltige Lösungen für den Immobiliensektor zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft der Energie- und Wasserversorgung effizienter und transparenter zu gestalten.“

Über Enpulse

Die Enpulse Ventures GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der EnBW. Als Venture Builder und Early-Stage Investor mit Sitz in Stuttgart ist sie für das frühphasige Innovationsgeschäft des Konzerns verantwortlich - vom Zeitpunkt der ersten Idee über die Entwicklung und Verprobung des Geschäftsmodells bis hin zur Gründung der marktreifen Startups. Nach erfolgreichem Markteintritt setzten die jungen Unternehmen ihre Entwicklung mit starken Partnern und Investoren fort. Im Fokus stehen dabei neue Geschäftsideen in den Bereichen Energiewende und nachhaltige Infrastruktur. Weitere Informationen unter: www.enpulse.io

Über metiundo

metiundo ist ein Startup aus der Energiewirtschaft mit Expertise in Regulierung, IT und Messtechnik. Es hat Standorte in Berlin sowie Heidelberg und wurde 2021 von Dennis Nasrun und Felix Mücke gegründet. Das Unternehmen beschäftigt 32 Mitarbeitende und bietet Immobilieneigentümern eine umfassende Lösung für die Transparenz und Optimierung ihres Energie- und Wasserverbrauchs. metiundo stellt Energie- und Wasserverbrauchsdaten live bereit und ermöglicht so eine effektive Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Immobilien. Das Ziel: Die CO2-Emissionen im Immobiliensektor reduzieren und die Transparenz und Effizienz fördern. Seit August 2023 sind Enpulse und Viega als Investoren am Startup beteiligt.

Weitere Informationen unter: www.metiundo.io