Bewegte Zeiten bei Empur. Im letzten Jahr haben eine Reihe von Außendienstmitarbeitern den Spezialisten für Flächenheiz- und Kühlsysteme verlassen, um in vergleichbarer Funktion bei einem anderen Unternehmen tätig zu werden. Bei Empur bedauert man den Weggang von geschätzten, langjährigen Kollegen. Gleichzeitig bietet sich dadurch die Chance, neue Mitarbeiter mit frischen Ideen und guten Kontakten ins Team zu integrieren und das Unternehmen so zu bereichern. Jeder der Kollegen ist dazu aufgerufen, die Entwicklung des Traditionsunternehmens mitzugestalten.

Mit unfreiwilliger Distanz zu seinen Kunden startete Anfang Oktober 2020 Thomas Bierbaum als Außendienstmitarbeiter für Empur in Baden-Württemberg (intern Vertriebsgebiet 13). Der SHK Fachmann ist für Handwerker, Architekten und Planer in der Region seit Jahren eine feste Größe. Bevor er bei Empur startete war er 10 Jahre im Innendienst eines großen Onlineanbieters für die Haustechnikbranche und anschließend 4 Jahre bei einem renommierten Fachgroßhandel in Baden-Württemberg im Außendienst tätig. Da Empur längere Zeit nicht aktiv auf Handwerker in Baden-Württemberg zugegangen ist, sieht er einen seiner Schwerpunkte darin, jungen SHK Profis die Produkte und Dienstleistungen der EM-Gruppe vorzustellen und sie bei ersten Projekten aktiv zu unterstützen.

Ebenfalls unter erschwerten Bedingungen startete Bastian Kaminski Ende Oktober 2020 seine Vertriebstätigkeit im Außendienst für Empur in Hamburg, ganz Schleswig-Holstein und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns (intern Vertriebsgebiet 01). Der Wirtschaftsfachwirt, mit Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann im SHK Bereich, verfügt über langjährige Vertriebserfahrung, die er im Innendienst bei einem namhaften Fachgroßhandel in Schleswig-Holstein und als Außendienstmitarbeiter bei einem Hersteller von Befestigungssystemen im SHK Bereich, erwarb. Empur ist in Hamburg seit Jahren ein starker Partner für Handwerker, Architekten und Planer. Diesen Status will Kaminski durch die Pflege bestehender Kontakte festigen. Durch seinen Einsatz sollen Schleswig-Holstein und der Norden Mecklenburg-Vorpommerns auf absehbare Zeit mit Hamburg gleichziehen.