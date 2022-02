Pressemeldung

Der Systemverteiler HKV-D ist aus starkwandigem Messingrohr gefertigt. Auf Wunsch kann er an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden. Bildrechte: Empur

Empur gehört zu den wenigen Herstellern, die Messingverteiler im Programm haben. Die Verteiler werden im eigenen Werk in Buchholz / Mendt produziert. Ihre robuste und langlebige Ausführung, in Kombination mit einer sehr hohen Variabilität, machen die HKV Serie zur perfekten Lösung für alle Einsatzzwecke, egal ob im Wohnungs- oder Industriebau. In der Ausführung HKV-R ist der Messingverteiler für den Einsatz bei Sanierungs- und Renovierungsobjekten optimiert.

Der Systemverteiler HKV-D ist aus starkwandigem Messingrohr gefertigt. Auf Wunsch kann er an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden. Umfangreiches Zubehör, das optimal auf die Empur Flächenheizsysteme abgestimmt ist, verringert den Montageaufwand auf der Baustelle spürbar.

Mit dem Systemverteiler HKV-D unterstreicht Empur seinen Anspruch der Qualitätsführerschaft bei Flächenheizungssystemen. Er ist seit mehr als 20 Jahren in Programm und wurde in dieser Zeit immer wieder an die Anforderungen des Marktes angepasst. Der Beststeller überzeugt mit hoher Zuverlässigkeit. Die Systemverteiler der HKV Serie veranschaulichen auf beeindruckende Weise die über 40 jährige Fertigungserfahrung des Familienunternehmens Eckert, das Eigentümer der Empur GmbH ist.