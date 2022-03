Pressemeldung

Vieles hat Elisabeth Fiderer erlebt und mitgestaltet. In dem damals jungen Unternehmen zählten die Erfassung und Kontrolle von Stammdaten zu ihren Aufgaben. Außerdem war sie verantwortlich für Abrechnungen und die Kontierung von Belegen.

Elisabeth Fiderer baute die Unternehmensbuchhaltung mit auf. Seit 21 Jahren kümmert sie sich um die Vorbereitung der Lohn-/und Gehaltsabrechnung.

Alle am Standort Ehingen für Kamo tätigen Personen sind nach ihr eingetreten. So ist sie für jeden eine wichtige Vertrauensperson, die in vielen Belangen helfen kann. Frau Fiderer ist tief mit dem Unternehmen verwurzelt und wird von allen Kolleginnen und Kollegen geschätzt.

Auf die Frage, wo die Zeit geblieben ist, meint sie nachdenklich: „Das Wachsen des Unternehmens zeigt eindrücklich, wo die Zeit hingegangen ist. Aus dem inhabergeführten Unternehmen wuchs eine Belegschaft von über 100 Personen am Standort Ehingen. Viele Wegbegleiter durfte ich kennen- und schätzenlernen.“

Wir sind stolz auf das erste 30jährige Firmenjubiläum in Ehingen. Ganz herzlichen Glückwunsch und ein aufrichtiges Dankeschön im Namen der gesamten Belegschaft.