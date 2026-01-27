Aller guten Dinge sind drei? Mindestens! Am 28. Februar 2026 öff¬nen die bundesweiten ELEMENTS-Ausstellungen zum dritten ELEMENTS Showtag ihre Türen. Im Fokus stehen diesmal die Top-Themen Pflegeleichtes Bad, Barrierefreiheit, Energie und Heizung sowie Energiemanagement.

„Hier beginnt Ihr Zuhausegefühl“: So bewirbt ELEMENTS den anstehenden Showtag mit Lösungen zu Neubau und Sanierung. Besuchern bieten die Ausstellungen die Chance für den persönlichen Austausch mit den Experten für zukunftsweisende Themen. Aus der Region für die Region sowie Hand in Hand mit dem Fachhandwerk: Das zeichnet ELEMENTS aus - und das unterstreichen die Bad-, Heizungs-, und Energiemanagement-Experten am 28. Februar 2026. Wer Fragen zu seinem anstehenden Bad-, Heizungs- oder PV-Projekt hat, bekommt hier verlässliche Antworten. Auch zum Thema Förderungen.

Wo beginnt eigentlich ein Zuhausegefühl? Diese Frage beantwortet ELEMENTS mit einem erlebbaren Konzept: Am ELEMENTS Showtag 2026 wird deutlich, wie viel Lebensqualität in gut geplanten, zukunftsfähigen Lösungen steckt - von der barrierefreien Badgestaltung über pflegeleichte Bäder bis hin zu innovativer Energieversorgung per Wärmepumpe und Photovoltaik. Mit den Themenschwerpunkten erhalten Besucher kurze, praxisnahe Einbli­cke in das, was modernes Wohnen heute ausmacht. ELEMENTS zeigt dabei, wie komforta­bel und ästhetisch ein Zuhause sein kann.

Rund 270 ELEMENTS-Ausstellungen bieten Besuchern verständliche Einblicke in diese zent­ralen Themen - anschaulich, praxisnah und mit vielen Ideen für die eigene Wohnsituation. Wer möchte, kann direkt vor Ort einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Fachhandwerker können die Showtag-Chance für die Begleitung interessierter Kunden in die Ausstellung nutzen. Ein willkommener Anlass, um sich den aktuellen Haustechnik-The­men in einladender Atmosphäre zu nähern. ELEMENTS macht die Haustechnik von heute und morgen zum Erlebnis. It’s Showtime am Showtag.