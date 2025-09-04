Auf der ELEMENTS-Website erleben Besucher ab jetzt einen Facelift, das es in sich hat. Mit Traumbädern, Heizungen sowie Wasser- und Energielösun­gen für ein ganz neues Zuhausegefühl. Unter der bekannten Adresse elements-show.de erscheint mit dem umfassenden Relaunch ein digitales Schaufenster, das moderner, inspi­rierender und strukturierter Lust auf mehr macht. Willkommen auf der ELEMENTS-Website.

„Wir haben uns vor dem Relaunch vor Augen geführt, was sich Menschen vor einem Neu­bau oder einer Teilsanierung für Fragen stellen, was sie suchen und wie wir sie informie­ren und inspirieren können. Immer nah dran an ihrem Alltag, der offenen Tür zum Träumen und einem klaren Fahrplan, damit das Bad, das Heizungsprojekt, die PV-Anlage oder der Swimmingpool schnell und professionell Realität werden können. Ob Familie, Paare oder Singles - ELEMENTS überzeugt seit mehr als zehn Jahren als verlässlicher Partner. Ab sofort gibt es auf der ELEMENTS-Website noch mehr Service, noch mehr Wissenswertes und noch mehr Sortimente“, sagt Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH.

Einladende Bilder, kurze Texte, neuer Look

Emotional einladende Bilder, kurze Texte, die auf den Punkt kommen, und eine Nutzerfüh­rung, die so einfach ist wie der anschließende Weg zum neuen Bad, zur neuen Heizung oder zur neuen Photovoltaikanlage. Das zeichnet den neuen Look der Website aus. Mit der intelligenten Suchfunktion erhält der Nutzer die sofortige Antwort auf seine Fragen. Zu den bekannten Service-Tools wie dem 3D-Badplaner, dem Budgetcheck oder dem digitalen Merkzettel gesellt sich mit ELEMENTS+ die neueste Generation der digitalen Badkonfigu­ration mit ihrer fotorealistischen Darstellung von Waschbecken bis Wanne. Ein weiteres Extra: Wer in Zeiten einer alternden Gesellschaft auf der Suche nach einem barrierefreien Bad ist, der findet in den Produktbereichen immer eine barrierefreie Alternative.

Trends, Pflegetipps und Referenzen

Tipps, Trends, Farben, Licht, Badmöbel, Ideen für Bäder mit Dachschrägen und die faszinie­rende Welt der Walk-in-Duschen und Materialvielfalt von Chrom über Kupfer und von Acryl bis Mineralwerkstoff greift die neue ELEMENTS-Website in Blogartikeln und im Inspirations­bereich auf. Pflegetipps fürs Bad lassen Fliese und Keramik strahlen und Besucher erfahren, wie weiches Wasser Haut und Wäsche verwöhnt. Wie das Bad von der Idee über Planung und Montage ins Haus einzieht, beschreiben thematisch passende Referenzgeschichten. Nur wenige Klicks entfernt warten Ideen und Antworten, welche Möglichkeiten sich miteiner Wärmepumpe, Photovoltaik und intelligenter Gebäudesystemsteuerung eröffnen.

ELEMENTS zeigt den Weg zum neuen Bad so einfach wie eindrucksvoll. Neben dem Termin in der Ausstellung, mit dem Live-Erlebnis an über 270 Standorten, ermöglicht ELEMENTS eine Videoberatung bequem vom Sofa aus. Besucher der Website profitieren von einer Übersicht über Fördermöglichkeiten, Fachhandwerker von einem Überblick über die faszinierenden Möglichkeiten der Haustechnik. Markus Hahn: „Gemeinsam mit dem Fach­handwerk sind wir verlässlicher Partner im Neubau und der Modernisierung. Auf unser Profi-Team ist Verlass. Das zeigt sich in der Ausstellung, auf der Baustelle und schon auf unserer Website.“