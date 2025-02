Aussteller und Fachbesucher ziehen sehr positives Fazit – umfangreiches Rahmenprogramm überzeugt mit Themen wie KI, Architektur sowie in den Foren zu Gebäude-, Energie- und Industrietechnik und „messen + prüfen“.

Die elektrotechnik 2025 hat ihre Position als wichtiger Treffpunkt der Branche erneut unter Beweis gestellt. Mit einem Besucherplus im Vergleich zur Vorveranstaltung sowie einer gestiegenen internationalen Beteiligung zeigt sich die wachsende Bedeutung der Messe als zentrale Plattform für Innovationen, neue Produktvorstellungen und Wissenstransfer in den Bereichen Gebäudetechnik, Energietechnik und Industrietechnik. „Die elektrotechnik ist mehr als eine Messe – sie ist der Ort, an dem sich die Branche trifft, um Innovationen zu erleben, Geschäftskontakte zu knüpfen und Produkt-Premieren direkt im Austausch mit Experten kennenzulernen. Besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist ein Präsenztermin unverzichtbar, um Investitionsentscheidungen voranzutreiben und langfristige Kooperationen zu festigen – das hat die Messe eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, sagt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe.

Die Messe bot drei Tage lang ein vielseitiges Programm für das Elektrohandwerk, die Elektroindustrie und den Elektrogroßhandel sowie für Architekten, Planer, Energieversorger und Kommunen. Besonders stark nachgefragt waren Themen wie Künstliche Intelligenz, nachhaltige Energielösungen und smarte Gebäudetechnik. Die diesjährige Ausgabe überzeugte nicht nur mit einer hohen Beteiligung, sondern auch mit einer durchweg positiven Resonanz seitens der Aussteller und Besucher.

Hohe Zufriedenheit bei Ausstellern und Besuchern

Die repräsentative Ausstellerbefragung ergab, dass sich bereits während der Messe rund 93 Prozent der Aussteller für eine erneute Teilnahme ausgesprochen haben – ein weiterer Beleg für die starke Positionierung der Veranstaltung. „Die elektrotechnik hat sich erneut mit einem spannenden Mix aus innovativen Lösungen und praxisnahen Anwendungen sowie als zukunftsweisende Informationsplattform präsentiert. Dies in Verbindung mit den renommierten Ausstellern und der hohen Fachbesucherqualität begründet die großartige Bewertung unserer elektrotechnik“, bilanziert Martin Böhm, Präsident des Fachverbands Elektro- und Informationstechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen (FEH.NRW), dem fachlichen und ideellen Träger der Messe.

Auf Besucherseite begeisterte die Bandbreite an Innovationen und Fachinformationen, die auf der Messe geboten wurden. Besonders das vielseitige Rahmenprogramm mit den hochkarätigen Fachforen Gebäudetechnik, Energietechnik, Industrietechnik und messen + prüfen wurde als großer Mehrwert wahrgenommen. Darüber hinaus zeigten sich die Teilnehmer hochinteressiert an den Zukunftsthemen der Branche. Hierfür bot die elektrotechnik 2025 praxisnahe Workshops, Sonderflächen wie den Touchpoint KI, den Businesstreff KI-Kongress, den Architektur-Kongress IMPULSE zum Thema „Smarte Gebäude – Trends & Technologien“ oder Smart Living im E-Haus, das praxisnah zeigte, wie netzorientiertes Steuern, variable Tarife und Künstliche Intelligenz zur Energiewende beitragen können. Der Unternehmertag diente als zentrale Plattform für den Austausch zwischen Politik und Handwerk. Kurz vor der Bundestagswahl kamen Vertreter aus Handwerk, Wirtschaft sowie Bundestagsabgeordnete zusammen, um über die drängendsten Herausforderungen der Branche zu diskutieren. HANDWERK.NRW, der Westdeutsche Handwerkskammertag und der Unternehmerverband Handwerk NRW hatten zur Veranstaltung eingeladen. Der Dialog verdeutlichte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern und dem Handwerk, um zukunftsweisende Lösungen für die Branche zu entwickeln.

Internationale Relevanz weiter gestärkt – Ausstellerplus bei der Ausgabe 2025

Mit rund 400 Ausstellern aus 15 Ländern verzeichnete die elektrotechnik 2025 ein Wachstum in Fläche und Ausstellerzahl – trotz der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Herausforderungen. Besonders erfreulich: Der internationale Anteil der Aussteller ist gestiegen, vor allem aus europäischen Ländern wie den Niederlanden, Belgien, Finnland, Slowenien, Italien, Griechenland, Spanien und Frankreich. Diese Entwicklung unterstreicht die steigende internationale Wahrnehmung der elektrotechnik, die Regionalität mit nationaler und internationaler Relevanz verbindet und eine kompakte, aber persönliche Branchenplattform bietet. Die parallel stattfindende Inolope Expo sorgte für eine zusätzliche thematische Erweiterung und bot tiefgehende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Technologien im Bereich der Gebäudehüllen.

Premieren, Innovationen und Trends im Fokus

Die diesjährige Messeausgabe unterstrich eindrucksvoll das Innovationspotenzial der Branche und setzte mit zahlreichen wegweisenden Produktpremieren starke Impulse. Zahlreiche Unternehmen nutzten die Messe, um erstmals ihre neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Gebäudetechnik, Energietechnik und Industrietechnik vorzustellen. So präsentierte bspw. die Koopmann Gruppe Netzstationen in Holzbauweise, während Bachmann Sales innovative Plug-and-Play-Lösungen für Konferenzräume zeigte. EcoDim stellte die neuesten Dimmschalter-Innovationen vor, und HellermannTyton präsentierte einen nachhaltigen, hochleistungsfähigen Kabelbinder.

„Die elektrotechnik hat bewiesen, dass sie die entscheidenden Zukunftsthemen adressiert. Mit einem klaren Fokus auf Künstliche Intelligenz, smarte Lösungen für digitale Steuerung, vernetzte Energiemanagementsysteme und ressourcenschonende Anwendungen für das Elektrohandwerk und die Industrie bot die Messe fundierte Einblicke in technologische Entwicklungen. Besonders gefragt war dabei beispielsweise der Touchpoint KI“, betont Messechefin Sabine Loos.

Auch FEH.NRW-Präsident Martin Böhm zieht ein äußerst positives Fazit: „Einmal mehr hat sich die elektrotechnik als wichtiges Event der E-Branche erwiesen. Hier trifft ein hochqualifiziertes Fachpublikum auf Hersteller und Zulieferer, um im persönlichen Dialog über zukunftsweisende Lösungen und Innovationen zu sprechen. Zusätzlich zur Produktpräsentation treffen die Besucher auf der elektrotechnik auch auf ihre regionalen Ansprechpartner und können sich zudem in einem umfassenden fachlichen Rahmenprogramm informieren. Unsere Fachmesse bietet den Besuchern zahlreiche Anregungen und wertvolle Erkenntnisse für den Arbeitsalltag im Unternehmen und verschafft ihnen einen umfangreichen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen, über innovative Produkte, Dienstleistungen und technische Systemlösungen. Das Feedback von Ausstellern und Fachbesuchern war ausnahmslos positiv. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste elektrotechnik in 2027.“

Ausblick auf 2027

Nach dem äußerst erfolgreichen Verlauf der elektrotechnik 2025 richten die Messe Dortmund und der FEH.NRW gemeinsam mit der Branche bereits den Blick auf die nächste Ausgabe. Die hohe Zufriedenheit von Ausstellern und Besuchern bildet eine starke Grundlage für die weitere positive Entwicklung der Messe. Die nächste elektrotechnik findet vom 16. bis 18. Februar 2027 statt und wird auch künftig eine zentrale Plattform für Innovationen, Geschäftsanbahnungen und Wissenstransfer bieten.

Ab der kommenden Ausgabe wird die Fachmesse von Dienstag bis Donnerstag stattfinden, statt wie bisher von Mittwoch bis Freitag. Diese Veränderung ist das Ergebnis mehrerer Befragungen unter Ausstellern und Besuchern der Messe sowie der Abstimmung zwischen der Messe Dortmund als Veranstalterin der elektrotechnik, dem fachlichen und ideellen Träger FEH.NRW, dem Messebeirat sowie Vertretern aus der Riege der Aussteller. „Ziel ist es, noch bessere Rahmenbedingungen für Fachbesucher und Aussteller zu schaffen, um eine noch gezieltere und effizientere Teilnahme an der Messe zu ermöglichen“, erklärt Sabine Loos.

Weitere Informationen zur elektrotechnik 2025 sowie Updates zur nächsten Messe sind auf der offiziellen Webseite und den Social-Media-Kanälen der Messe Dortmund verfügbar.