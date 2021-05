Designer von Küchenmöbeln kombinieren deshalb neuerdings gerne dunkle Oberflächen mit Massivhölzern oder Grautönen. Der Dialog von hellem oder rötlichem Holz und Schwarz bietet einen warmen Kontrast mit hohem Wohlfühlfaktor. Das Arrangement mit Grau hingegen ist vom Industrial Style inspiriert. Zeitlose, zurückhaltende Eleganz ist hier das Maß der Dinge. Und das gilt jetzt auch für exklusive Elektrogeräte, die in modern gestalteten Küchen außergewöhnliche Akzente setzen.

Weniger ist mehr

Damit der Look nicht durch Edelstahl-Applikationen oder weiße Geräte unterbrochen wird, hat ORANIER mit seiner neuen Designlinie „pureBLACK“ diesen Gedanken konsequent umgesetzt. Der deutsche Hersteller hochwertiger Küchentechnik bietet die komplette Ausstattung an Elektrogroßgeräten jetzt auch in Schwarz an. Das beginnt bei den neuen Backöfen und Herden, die alle sogar mit pureBLACK Griffen erhältlich sind. Und damit sich das Bild vervollständigt, werden Kochfelder ebenfalls mit entsprechenden Seitenleisten oder Rahmen angeboten. Das elegante Gestaltungsprinzip setzt sich bei den Dunstabzugshauben fort, die mit schwarzen Glasfronten und pureBLACK Schacht ausgestattet sind. Last but not least sind die Mikrowellen ebenfalls mit gleichfarbigem Rahmen erhältlich. Front, Arbeits- und Bedienoberflächen präsentieren sich so Ton in Ton.

Ausgezeichnet mit dem Award, der Erfolge sichtbar macht

All das überzeugte die Jury des German Design Award 2021. Sie verlieh ORANIER die Auszeichnung „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Kitchen“. Auf den Punkt gebracht: Technik und Gestaltung auf höchstem Niveau verschmelzen hier zu einer puristischen Einheit. Und alle mit ästhetischen Ansprüchen treffen hier genau ins Schwarze. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.oranier.com.