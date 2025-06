Mit der Serie 480 setzt HEWI auf eine reduzierte Formensprache, die sich harmonisch in moderne Architekturkonzepte einfügt und höchste gestalterische Ansprüche erfüllt. Foto: HEWI

Farb- und Oberflächenvielfalt für kreative Gestaltung

Mit der Serie 480 bietet HEWI eine breite Auswahl an fein verarbeiteten Oberflächen, darunter Edelstahl matt geschliffen, Chrom sowie Pulverbeschichtungen in verschiedenen Farbtönen und stilvolle PVD-Beschichtungen in gebürsteten oder glänzenden Nuancen.

Die hochwertigen PVD-Beschichtungen sind eine Neuheit im HEWI Portfolio und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für langlebige und stilvolle Lösungen. In der unternehmenseigenen Anlage in Deutschland gefertigt, erfüllen sie höchste Qualitätsstandards und sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern zeichnen sich durch hohe Kratzfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus.

Ob in exklusiven Hotels, anspruchsvollen Wahlleistungsbereichen, repräsentativen öffentlichen Gebäuden oder luxuriösen Privatbädern – die Serie 480 bietet für jeden Anspruch eine optimale Lösung und setzt harmonische Akzente.

Ganzheitliche Ausstattungslösungen

Das Sortiment der Serie 480 umfasst Accessoires für Waschtisch, WC und Dusche sowie rosettenlose Haltegriffe. Für die Bereiche Care bis Comfort werden sie durch Produkte der Serie 805 Classic und des Systems 900 ergänzt. Beide Serien erweitern das Sortiment um Lösungen, die Nutzerfreundlichkeit und Design gleichermaßen in den Fokus rücken und sich dank des HEWI Systemgedankens ideal mit der Serie 480 kombinieren lassen. So entstehen durchgängige Ausstattungskonzepte, die sowohl zweckmäßige als auch ästhetische Anforderungen ideal erfüllen.

„Die Serie 480 vereint filigrane Eleganz, vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und eine moderne Formsprache, die anspruchsvolle, designorientierte Konzepte ideal ergänzt,“ betont Christiane Strathaus, Teamleitung Produktmanagement bei HEWI.