Zum Zubehör-Baukasten der WKM Pro gehören beispielsweise Montagesockel und Kondensatwannen mit integriertem Ölabscheider. Bild: REMKO, Lage

Heizenergie, Kühle und Trinkwasserwärme beziehen die neuen Wärmepumpen von REMKO diskret aus der Gartenluft. Plug-and-Play-Technik macht die Installation der leisen Kompaktgeräte im Außenbereich besonders einfach. Der Clou: Aufgrund ihrer modularen Bauweise lassen sich die Anlagen bedarfsgemäß optimieren.

Mit einem Leistungsspektrum von 1 bis 34 kW bietet die REMKO Serie WKM Pro für verschiedenste Wohnsituationen die passenden Ausführungen. Ihre Inverter-Technik macht die Luft-Wasser-Wärmepumpen hocheffizient in der Heizung wie aktiven Kühlung. Dank des klimaschonenden Kältemittels R290 erreichen sie Wassertemperaturen bis 70 °C. Zudem besitzt die WKM Pro serienmäßig einen REMKO Smart-Serv Heizstab mit 6 oder 9 kW. So kann sie auf Wunsch als alleinige Energiequelle fungieren.

Die Wärmepumpen WKM Pro sind in Heizungsklassen von 1 bis 34 kW erhältlich. Ab 17 kW kommen Duo-Varianten mit je zwei Außenmodulen zum Einsatz. Bilder: REMKO, Lage

Zu den Highlights der WKM Pro gehört ihre innovative Baukastenkonstruktion. REMKO hat hier ein smartes Zubehör-System entwickelt, das den Kunden individuelle Anpassungen erlaubt und Fachhandwerkern die Wartung erleichtert: Ergänzende Bodenkonsolen oder Schwingungsdämpfer minimieren Vibrationen. Im optionalen Montagesockel lassen sich Leitungen flexibel verstauen. Für eine umweltfreundliche Entwässerung steht eine Kondensatwanne mit Ölabscheider zur Verfügung. Hebekonsolen helfen beim Transport auf der Baustelle.

Da der Kältekreislauf abgeriegelt im Außenmodul steckt, geht die Montage schnell und sicher vonstatten. Ein schallisolierter Verdichter macht die Anlage so leise, dass sie in fast allen Wohngebieten aufgestellt werden kann. Optisch punktet die Serie mit ansprechendem Design und kompakten Maßen von 970/1200/470 bzw. 1576/1200/470 mm (H/B/T). Durch das neue Smart-Control Erweiterungsmodul können zusätzliche Funktionen realisiert werden. WiFi-Verbindung, Anschluss ans Smart-Grid-Stromnetz und BEG-konforme Effizienzanzeige sind ebenfalls möglich.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.