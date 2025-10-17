Die Duschkabinen der Serie Favorit von HSK Duschkabinenbau stehen für stilvolle Klarheit und ein zeitloses Design, das sich harmonisch in jede Badezimmersituation einfügt. Sie vereint geradlinige Formen mit durchdachten Details, die den Alltag der Kunden einfacher und angenehmer gestalten. Die eleganten Schiebetüren bieten zahlreiche Vorteile. Neben einer hochwertigen Verarbeitung überzeugen sie insbesondere durch vielfältige Wahlmöglichkeiten: Von Nischen-, oder Eckvarianten über die Runddusche bis hin zur Walk In Schiebetür findet sich für jeden Grundriss und jeden Geschmack die passende Lösung.

Mit den Favorit Schiebetür Modellen bringt HSK nicht nur eine optisch klare und klassische Präsenz in jedes Badezimmer, sondern bietet einen besonders platzsparenden Einstieg in die Duschkabine. Kugelgelagerte Gleitrollen und eine magnetische Türführung stellen eine leichtgängige und leise Betätigung der 6 mm Echtglas-Schiebetüren sicher, welche hinter einem Festteil verschwinden, anstatt in geöffnetem Zustand in den Raum zu ragen. So wird die Problematik großer Schwenkbereiche in kleinen Bädern spielend leicht umgangen.

Vielfältige Varianten für unterschiedliche Badezimmer

Ob als Nische, Eckeinstieg oder Runddusche – die Modellvielfalt der Serie Favorit macht es möglich, für jede Raumsituation die passende Schiebetür-Lösung zu finden. Ein besonderes Highlight stellt die Walk In Schiebetür dar. Ob direkt neben einer Badewanne, im Schlauchbad oder gegenüber eines Fensters vergrößert sie die Duschzone und erhöht damit den Spritzschutz. So kann selbst in kleinen und verwinkelten Badezimmern ein zeitgemäßer Walk In Duschplatz realisiert werden. Ergänzt werden die Auswahlmöglichkeiten durch verschiedene Profilfarben wie Chromoptik, Alu Silber-matt oder Schwarz-matt. Die Betätigung der Schiebetüren erfolgt mithilfe von elegant reduzierten Griffen in Chrom. Damit harmonisieren die Duschkabinen mit unterschiedlichsten Badezimmer-Farbkonzepten – für einen Look wie aus einem Guss.

Einfache Reinigung durch clevere Technik

Auch in puncto Reinigung überzeugen die Schiebetüren der Favorit Duschkabinenserie. Dank eines innovativen Abklappmechanismus schwenken die Türelemente nach innen, so werden selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht. Das erleichtert die alltägliche Pflege spürbar. In Verbindung mit Profilen ohne störende Ecken und Kanten entsteht so eine Duschkabine, die nicht nur im täglichen Gebrauch, sondern auch bei der Reinigung Freude bereitet. Zusätzlichen Komfort bietet außerdem eine optionale TwinSeal Beschichtung, welche ein beinahe rückstandsloses Abperlen des Wassers ermöglicht. Dadurch muss die Duschabtrennung in der Regel nur einmal wöchentlich mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Zudem bleibt das Glas länger klar und glänzend – für einen edlen Look über Jahre hinweg.