So günstig lassen sich Eleganz und Hochwertigkeit vereinen. Schaffen Sie mit dem HEMI Einbaubecken von DELABIE einen edlen Charakter in Ihren Sanitärräumen und variieren Sie zwischen einem vollständig schwarzem Dekor mit unserem schwarzen Ablaufventil HYGIENA oder alternativ mit dem verchromten Ablaufventil HYGIENA einen „Mix & Match“ Look aus schwarz und verchromt.

Die hochwertige Teflon® Oberfläche unseres Design-Beckens ist äußerst resistent gegenüber Kratzern und chemischen Produkten und lässt sich sehr leicht reinigen.

Kombinieren Sie HEMI mit einer unserer elektronischen Waschtischarmatur der BINOPTIC-Reihe für einen einheitlichen und stilvollen Look.