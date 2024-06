Eine Schlüsselinnovation der BROEN FULL FLOW-Reihe ist das einzigartige Ventilkennzeichnungssystem. Jedes Ventil ist individuell mit einer eindeutigen Nummer und einer Lasermarkierung versehen, die wichtige Informationen über das Ventil, einschließlich seiner Größe, seines Materials und der für die Installation und Wartung erforderlichen Werkzeuge, liefert. Das Lasermarkierungssystem enthält auch einen Farbcode zur schnellen Materialerkennung: grün für Edelstahl und rot für verzinkten Stahl.

Dieses eindeutige Kennzeichnungssystem ist mehr als nur eine Bequemlichkeit; es erhöht die Zuverlässigkeit der Ventile, indem es sicherstellt, dass die Benutzer jedes Ventil leicht und genau identifizieren können, was das Risiko von Installationsfehlern verringert und gewährleistet, dass das richtige Ventil für die richtige Anwendung verwendet wird. Die Qualität steht im Mittelpunkt des BROEN-Produktionsprozesses. Jeder BROEN FULL FLOW-Kugelhahn wird einer strengen Prüfung unterzogen, bevor er das Werk in Dänemark verlässt. Diese gründlichen Tests stellen sicher, dass jeder Kugelhahn die höchsten Standards in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit erfüllt, so dass Benutzer und Installateure gleichermaßen beruhigt sein können.

Die mit dänischer Innovation und Präzision gefertigten BROEN FULL FLOW-Kugelhähne sind auf dem besten Weg, zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Bauprojekte zu werden, da sie eine nahtlose Integration und hervorragende Leistung in allen Systemen gewährleisten.

BROENs Engagement für den Umweltschutz wird durch die Tatsache unterstrichen, dass alle BROEN FULL FLOW-Kugelhähne mit einer von Dritten geprüften Umweltproduktdeklaration (EPD) geliefert werden. Diese Erklärung unterstreicht das Engagement von BROEN für Nachhaltigkeit und bietet Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen seiner Produkte.

Für weitere Informationen über den BROEN Full Flow Kugelhahn und andere Produkte von BROEN besuchen Sie bitte die offizielle Website des Unternehmens unter www.broen.de

Kontakt: Ralf Springmann, Gebietsleiter Deutschland, BROEN A/S

Mobile: +49 162 3301346 | Mail: RSP(at)broen.com