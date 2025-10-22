22.10.2025  Pressemeldung Alle News von tesa nie wieder bohren

Einstiegs- oder Premium-Designserie? – fünf nie wieder bohren.-Serien in der Vergleichsübersicht.

Ob zeitlos und schlicht oder individuell und exklusiv. Bei nie wieder bohren. finden Sie für jeden Anspruch die passende Lösung.

  • Basic select – PRO 010 (€)
    Einstiegssortiment mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis und einem zeitlosen Design.
  • Smart select – PRO 020 und PRO 020 black (€€)
    Breites Sortiment mit schlichter, runder Formensprache, die gut mit gängigen Armaturen harmoniert. Sowohl in chrom als auch in der Trendfarbe schwarz erhältlich. 
  • Premium Select – PRO EDGE (€€€)
    Moderne, ästhetische Formensprache mit hochwertigen Oberflächen. Soft-Edge-Rosetten sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild.
  • Design Select – PLAN SMART (€€€€)
    Hohe Ästhetik, präzise und wertige Verarbeitung. Designt von einem Frankfurter Designbüro. Die Produkte sind auf Anfrage individualisierbar mit Sonderanfertigungen der Rosetten in RAL-Farben oder anderen Oberflächen.

Unser Sortiment überzeugt durch Vielfalt, Qualität und Designkompetenz. Alle Serien sind mit unserer ALL-in-ONE-Befestigungstechnik zum Kleben oder Bohren ausgestattet.  

Sie möchten mehr entdecken?

Weitere Informationen zu unserem vollständigen Sortiment erhalten Sie unter niewiederbohren.de oder über bestellungen@niewiederbohren.de

tesa nie wieder bohren GmbH
tesa nie wieder bohren GmbH
Margarete-von-Wrangell-Str. 22
63457 Hanau
Deutschland
Telefon:  06181 - 6767-0
Ein tesa® Unternehmen
www.niewiederbohren.com
