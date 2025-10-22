Ob zeitlos und schlicht oder individuell und exklusiv. Bei nie wieder bohren. finden Sie für jeden Anspruch die passende Lösung.

Basic select – PRO 010 (€)

Einstiegssortiment mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis und einem zeitlosen Design.

Smart select – PRO 020 und PRO 020 black (€€)

Breites Sortiment mit schlichter, runder Formensprache, die gut mit gängigen Armaturen harmoniert. Sowohl in chrom als auch in der Trendfarbe schwarz erhältlich.

Premium Select – PRO EDGE (€€€)

Moderne, ästhetische Formensprache mit hochwertigen Oberflächen. Soft-Edge-Rosetten sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild.

Design Select – PLAN SMART (€€€€)

Hohe Ästhetik, präzise und wertige Verarbeitung. Designt von einem Frankfurter Designbüro. Die Produkte sind auf Anfrage individualisierbar mit Sonderanfertigungen der Rosetten in RAL-Farben oder anderen Oberflächen.

Unser Sortiment überzeugt durch Vielfalt, Qualität und Designkompetenz. Alle Serien sind mit unserer ALL-in-ONE-Befestigungstechnik zum Kleben oder Bohren ausgestattet.

Weitere Informationen zu unserem vollständigen Sortiment erhalten Sie unter niewiederbohren.de oder über bestellungen@niewiederbohren.de