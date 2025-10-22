Einstiegs- oder Premium-Designserie? – fünf nie wieder bohren.-Serien in der Vergleichsübersicht.
Ob zeitlos und schlicht oder individuell und exklusiv. Bei nie wieder bohren. finden Sie für jeden Anspruch die passende Lösung.
- Basic select – PRO 010 (€)
Einstiegssortiment mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis und einem zeitlosen Design.
- Smart select – PRO 020 und PRO 020 black (€€)
Breites Sortiment mit schlichter, runder Formensprache, die gut mit gängigen Armaturen harmoniert. Sowohl in chrom als auch in der Trendfarbe schwarz erhältlich.
- Premium Select – PRO EDGE (€€€)
Moderne, ästhetische Formensprache mit hochwertigen Oberflächen. Soft-Edge-Rosetten sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild.
- Design Select – PLAN SMART (€€€€)
Hohe Ästhetik, präzise und wertige Verarbeitung. Designt von einem Frankfurter Designbüro. Die Produkte sind auf Anfrage individualisierbar mit Sonderanfertigungen der Rosetten in RAL-Farben oder anderen Oberflächen.
Unser Sortiment überzeugt durch Vielfalt, Qualität und Designkompetenz. Alle Serien sind mit unserer ALL-in-ONE-Befestigungstechnik zum Kleben oder Bohren ausgestattet.
Sie möchten mehr entdecken?
Weitere Informationen zu unserem vollständigen Sortiment erhalten Sie unter niewiederbohren.de oder über bestellungen@niewiederbohren.de