Molliné-Kunden kommen von nah und fern an unsere Abholtheke.

Als Partner für das SHK-Handwerk ist es für uns besonders wichtig, dass wir Sie als Kunde jederzeit mit den gängigen Messgeräten umgehend unterstützen – auch bei unvorhersehbaren Momenten im Arbeitsalltag.

Aus unserem umfangreichen Sortiment für Verbrauchsmesstechnik im Bereich Wärmeenergie und Wasser sind bis zu 6.000 verschiedene Artikel in unserem Lager vorrätig. Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, können Sie die nötigen Artikel mit einer E-Mail an info(at)molline.de oder telefonisch unter +49 (0) 711 35 16 95-20 vorbestellen. In der Regel steht die Ware für Sie bei Ihrer Ankunft bereit.

Nur wenige Minuten vom Autobahnkreuz Stuttgart entfernt, können Sie die Messgeräte optimal auf dem Weg zur Baustelle oder zwischendurch bei uns abholen.

Wenn es einmal wieder schneller gehen muss, sind wir für Sie da!

Mit freundlichen Grüßen aus Stuttgart

Ihr MOLLINÉ-Team