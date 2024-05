Der neue testo SGT CO Warner. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Einmal gestartet, läuft: Testo mit neuem CO Warner.

Der neue testo SGT CO Warner ist ein tragbarer Einweg-Einzelgasdetektor, der die Anwesenheit von giftigen CO in der Umgebung überwacht. Einmal aktiviert, misst er zwei Jahre am Stück. Er kann praktisch am Gürtel oder der Hose befestigt werden. Sobald die Gaskonzentration die Alarmsollwerte überschreitet, warnt der SGT CO Warner zuverlässig mit LED-, Vibrations- und akustischen Alarmen.