Lassen Sie sich inspirieren von unseren 5 neuen Modellen, Designs und Funktionen. Scrollen Sie auf der Startseite durch den Slider und klicken sich direkt zum Produkt. Dort finden Sie unsere neuen Mini-Clips und viele technische Details. Seien Sie digital dabei, so live wie möglich!



Page - schwebt, wie aus einem flachen Bauteil gegossen, mit seiner schlanken Silhouette leicht vor der Wand! Der extrem flache Top-Badwärmer aus eleganten Flachprofilrohren, die übergangslos verbunden sind. Je nach Baugröße verfügt Page über 2 bis 3 Öffnungen für das bequeme Einhängen von Handtüchern. Direkt zum Page



Cinier Olycal Granit Weiß-Gold - Neu ist die edle Oberfläche Weiß-Gold am Bestseller Modell Granit! Olycal-Stein aus den Pyrenäen ist das Grundmaterial, das zu außergewöhnlichen Heizkörper Kunstwerken gestaltet wird, geschaffen von Michel und Johanne Cinier. Direkt zum Cinier



Plawa Purline Glas EK - Der puristische, plane Top-Badwärmer in 4 edlen Glas-Fronten ist neu auch als Elektrokomplett-Heizkörper lieferbar! Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte. Serienmäßig mit Funk-Raumregelung Komfort. Erfüllt die Ökodesignrichtlinie bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten. Direkt zum Plawa Glas EK



Ares EK-R - Der preiswerte Elektrokomplett-Badheizkörper jetzt mit Raumtemperaturreglung! Der Elektro-Heizstab inklusive neuem Regler ist serienmäßig im rechten Sammelrohr montiert. Durch Wenden des Heizkörpers und Drehen des Reglers kann der Heizkörper auch mit Heizstab links montiert werden. Erfüllt die Ökodesignrichtlinie bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten. Direkt zum Ares EK -R

Fußkonsole für Röhrenradiatoren – BEMM Röhrenradiatoren Kollektion neu aufgestellt! Neu ist die Fußkonsole für alle Röhrenradiatoren 3- bis 6-Säuler der Serien Mera, Vera, Aura und Klira zur freistehenden Montage auf Fertigfußboden, auch zur Verwendung als Bankkonsole (Sitzbank). Direkt zur Fußkonsole RR



Wer gerne etwas zum Blättern und Lesen möchte, findet hier unseren Neuheiten-Prospekt Hot News 14 und hier die Neuheiten-Preisliste zum Download, oder nutzt unser Oxomi Portal.

Lust auf mehr? Genießen Sie unseren virtuellen Rundgang durch den BEMM Showroom mit unseren 15 meistverkauften Badheizkörper Modellen!

Auf YouTube, Instagram und Facebook finden Sie unsere Produkt Mini-Clips und immer die aktuellen News. Klicken Sie