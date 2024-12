Anmeldungen an: t.niemann(at)hautec.eu

Die gute Nachricht für alle Haus- und Wohnungsbesitzer:innen: Die Förderungen für den Heizungstausch sind aktuell so hoch wie nie zuvor: Bis zu 70% der Investitionskosten können durch das BEG gefördert werden. Wer jetzt den Umstieg auf eine Wärmepumpe plant, spart sich in Zukunft z.B. im Vergleich zu einer Ölheizung bis zu 1.100,- Euro Betriebskosten pro Jahr. Wer den Schritt zu mehr Klimaschutz durch umweltschonende Wärmeerzeugung in den eigenen 4 Wänden setzt, vermeidet auch schädliche Emissionen sowie künftige Belastungen durch steigende CO2 Steuern. Aber welches Gerät ist für welches Nutzungsbedürfnis geeignet? Für den Erfolg entscheidend ist die Auswahl des passenden Produktes. Der praktische Online Wärmepumpenberater der Austria Email GmbH hilft bei der Wahl der geeigneten Lösung. Darüber hinaus bietet der heimische Marktführer eine kostenlose online Förderberatungzur Umsetzung des Heizungstauschs. Als modernste Geräte ihrer Bauart sind die Wärmepumpen der Monoblock-Reihe speziell für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten konzipiert und mit leisem Betrieb besonders „nachbar-freundlich“. Austria Email ergänzt das Sortiment jetzt mit der Monoblock Wärmepumpe LWPM 16, die sich durch noch mehr Leistung mit 16 kW speziell für Sanierungsprojekte eignet.

Zusätzlich zum Sparen von Energiekosten und dem Wunsch nach Unabhängigkeit in der Energieversorgung sind Wärmepumpen als klimafreundliche und nachhaltige Lösungen stark gefragt. Bei den aktuell hohen Förderungen gilt es, rasch zu handeln, denn diese sind nur bis 2026 gesichert. Als heimischer Heizungs- und Warmwasser-Spezialist kommt die Austria Email den deutschen Haushalten mit innovativen Entwicklungen entgegen. Die Wärmepumpen der Monoblock-Reihe sind speziell für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten wie auch im städtischen Bereich konzipiert. Der große Vorteil: Sie sind flüsterleise. Mit einem Schalldruckpegel von 32 dB(A) innerhalb von 4 Metern sind behagliches Wohnen und ein ungestörter Betrieb auch für Nachbarn garantiert.

Die Heizungswärmepumpe Monoblock LWPM 16, ist ein besonders leistungsstarker Gerätetyp für den Einsatz in der Sanierung, sowohl in Verbindung mit Radiatoren als auch mit einer Fußbodenheizung. Zu den Vorzügen zählen außerdem 60° Vorlauftemperatur und reibungslose Funktion bei Außentemperaturen bis minus 20° Celsius. Auch die PV-Einbindung sowie die Verbindung mit einem bestehenden Heizsystem ist möglich: Mit der Kesseleinbindung ist die Monoblock Wärmepumpe sehr gut für die Kombination mit Feststoff-, Solar- und anderen Heizanlagen geeignet.

Wann amortisiert sich die Investition, wenn man die Heizung jetzt tauscht?

Der Richtwert für den Austausch einer Ölheizung gegen eine Wärmepumpe bei einem durchschnittlichen Umbauaufwand liegt bei 18.000 Euro bis rund 30.000 Euro. Allerdings werden von den Investitionskosten aktuell bis zu 70 % durch das BEG gefördert. Voraussetzung ist, dass die Bedingungen aus der Förderrichtlinie eingehalten werden. Neben 30% Basisförderung für alle Antragsteller, können die Deutschen weiterhin 20% Klimageschwindigkeitsbonus (bei Austausch einer Gas-/ Biomasseheizung >20 Jahre) und 5% Effizienzbonus bei Umstieg auf Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel oder Erdwärme in Anspruch nehmen. Für Einkommensschwache Haushalte können weitere 30% hinzukommen (bei einem Haushaltseinkommen von bis zu 40.000€ pro Jahr). Gedeckelt ist der Fördersatz bei 70% sowie auf max. 30.000€ der Investitionskosten. Kommt man also in den Genuss des Höchstfördersatzes von 70 %, verringert sich die Investition bei z.B. 25.000 Euro auf lediglich 7.500 Euro.

Zusätzlich zum energieeffizienten Betrieb vermeidet man durch die Nutzung einer Wärmepumpe auch die Ausgaben für die steigenden CO2-Steuern, die das Heizen mit Öl oder Gas schrittweise weiter verteuern. Bei einem Einfamilienhaus sind dies immerhin schon jetzt Mehrkosten von bis zu 300,- Euro pro Jahr, Tendenz steigend. Somit amortisiert sich der Umstieg auf eine Wärmepumpe dank der derzeit noch gut gefüllten Fördertöpfe und der Kosteneinsparungen im laufenden Betrieb schon in 4 bis 5 Jahren. Insgesamt gilt: Jetzt mit der Planung starten. Wichtig ist, vorab immer die baulichen Gegebenheiten vor Ort von einem Fachinstallateur prüfen zu lassen.

Die 6 wichtigsten unschlagbaren Vorzüge von Wärmepumpen im Überblick:

Unabhängigkeit: Wärmepumpen nutzen kostenlos vorhandene Umgebungsenergie als unerschöpfliche Energiequelle.

Wärmepumpen nutzen kostenlos vorhandene Umgebungsenergie als unerschöpfliche Energiequelle. Effizienz: Wärmepumpen erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom bis zu vier Kilowattstunden Wärme.

Wärmepumpen erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom bis zu vier Kilowattstunden Wärme. Wirtschaftlichkeit: Die Betriebskosten einer Wärmepumpe liegen deutlich unter denen anderer Heizungssysteme. Auch die Anbindung an eine hauseigene PV-Anlage ist ein starkes Argument, denn damit arbeitet die Wärmepumpen mit kostenlosem Öko-Strom.

Die Betriebskosten einer Wärmepumpe liegen deutlich unter denen anderer Heizungssysteme. Auch die Anbindung an eine hauseigene PV-Anlage ist ein starkes Argument, denn damit arbeitet die Wärmepumpen mit kostenlosem Öko-Strom. Versorgungssicherheit: Wärmepumpen sorgen für Unabhängigkeit von steigenden Rohstoffpreisen, Versorgungsengpässen & Co.

Langlebigkeit: Wärmepumpen zeichnen sich durch hohe Betriebssicherheit aus, können mehr als 20 Jahre lang effizient heizen und müssen in dieser Zeit kaum gewartet werden.

Wärmepumpen zeichnen sich durch hohe Betriebssicherheit aus, können mehr als 20 Jahre lang effizient heizen und müssen in dieser Zeit kaum gewartet werden. Multitalent: Wärmepumpen eignen sich für den Einsatz mit Heizkörpern ebenso wie mit Fußbodenheizung. Außerdem können sie im Winter heizen und im Sommer kühlen. Das ist in Zeiten der Klimakrise und aktuellen Hitzerekorden ein besonderes Plus.

Alle Vorteile der Monoblock Wärmepumpe LWPM 16 im Überblick:

Bis zu ¾ der Heizenergie werden der Umgebungsluft entnommen.

Flüsterleiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von 32 dB(A) innerhalb von 4 Metern: Perfekt abgestimmte Systemkomponenten machen die Austria Email Monoblock Wärmepumpe zu einer der ruhigsten Wärmepumpen ihrer Bauart. Damit ist diese ideal für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten.

Mit dem Einsatz des Koaxialwärmetauschers kann ein Einfrieren des Kondensators während des Abtaubetriebes ausgeschlossen werden.

Wetterfestes Design-Metallgehäuse

Vorlauftemperatur von 60°C (es gibt keine Nassdampf-Zwischeneinspritzung)

Außentemperatur bis -20°C

Geringe Montagekosten - im Vergleich zu anderen Wärmepumpensystemen.

Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom.

Bivalenter Betrieb (Öl, Gas, Solar, Biomasse).

Heiz- und Kühlbetrieb serienmäßig.

Installations- und anwenderfreundliche Ausführung.

Sehr hoher Vorfertigungsgrad.

Geringer Platzbedarf.

Web-Einbindung.

6 Jahre Vollgarantie (bei nachweislicher Wartung) und 6 Jahre auf den Verdichter.

Klimafreundliches Low GWP Kältemittel R452B. Keine kältetechnischen Arbeiten bei der Inbetriebnahme erforderlich

Infos und Services der Austria Email GmbH: