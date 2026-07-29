29.07.2026  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

Einladung zum Fachseminar mit NORMBAU GmbH, TECE SE und Bosch Home Comfort

Gebäudemodernisierung als Chance: Transformation des Gebäudebestandes mit smarter Technik | mit Fortbildungspunkten

Nutzen Sie die Gelegenheit, Praxiswissen und Impulse zur modernen Gebäudemodernisierung zu bündeln: In Kooperation mit TECE SE und Bosch Home Comfort laden wir Sie herzlich zum Fachseminar „Gebäudemodernisierung als Chance“ ein.

Wann & wo

  • 31. August 2026, 12:45–21:00 Uhr
  • b’mine Frankfurt Airport, Georg-Baumgarten Straße 1, 60549 Frankfurt

Für wen?

Architekten, Fachplaner und Entscheidungsträger der Wohnungswirtschaft, die Sanierungspotenziale im Bestand intelligent, nachhaltig und barrierefrei nutzen wollen.

Programm-Highlights

  • Fachvorträge zu: barrierefreien Bädern (Dirk Dietz‑Jürgens, NORMBAU GmbH), Trinkwasserhygiene & nachhaltiger Installationstechnik (Robert Schilling, TECE SE) sowie energetischer Sanierung als Beitrag zur Lösung des Wohnraummangels (Jörg Vorländer, Bosch Home Comfort).
  • Aktiv-Erlebnisse: Rollstuhl, Rollator und Alters-Simulationsanzug für einen echten Perspektivwechsel.
  • Networking-Abend mit Dinner und Blick über die Frankfurter Skyline.

Warum teilnehmen?

  • Praxisnahe Lösungen für Bestandssanierung statt Abriss
  • Konkrete Technik- und Planungsansätze für Barrierefreiheit, Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz
  • Direkter Austausch mit Experten
  • Anerkannte Fortbildung: 7 Fortbildungspunkte (AK Hessen)

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind jedoch begrenzt. Melden Sie sich daher frühzeitig an.

Nutzen Sie die Chance, innovative Konzepte kennenzulernen und die Zukunft des Wohnens aktiv mitzugestalten.

Jetzt direkt HIER anmelden!

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
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