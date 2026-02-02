Mit unserem interaktiven Jahresauftakt-Webinar richten wir uns gezielt an Handwerker, Energieberater, Schornsteinfeger, Architekten und Fachplaner, die 2026 nicht nur reagieren, sondern mitgestalten wollen. Welche fachlichen, regulatorischen und praktischen Herausforderungen kommen auf Sie zu? Wo eröffnen sich neue Chancen – und welche Unterstützung brauchen Sie dafür konkret im Arbeitsalltag?

In einem gemeinsamen Check-In tauschen wir uns zu aktuellen Entwicklungen aus, greifen Ihre Erfahrungen aus der Praxis auf und diskutieren, welche Informationen, Tools und Formate Sie wirklich weiterbringen. Gleichzeitig zeigen wir auf, wie co2online Sie mit praxistauglichen Materialien, Services und Kooperationen gezielt unterstützen kann.



In unserem interaktiven Jahresauftakt-Webinar geben wir einen kompakten Überblick über relevante Entwicklungen 2026 und stellen praxistaugliche Serviceangebote wie den ModernisierungsCheck vor. Über Live-Umfragen und eine offene Diskussionsrunde greifen wir Ihre Erfahrungen, aktuellen Herausforderungen und Bedarfe aus dem Berufsalltag auf. Abschließend sprechen wir über mögliche Formen der Zusammenarbeit und bieten Raum für Vernetzung.



Dieses Webinar ist kein Frontalformat, sondern lebt vom Austausch: Bringen Sie Ihre Perspektive ein, teilen Sie Ihre Bedarfe und setzen Sie gemeinsam mit anderen Profis vor Ort die Impulse für ein erfolgreiches Jahr 2026.



⏰ Einladung zum co2online Jahresauftakt für Profis vor Ort am 11.2. um 16:30 Uhr

👉 Anmeldung oder an julia.helmer(at)co2online.de