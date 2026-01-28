Liebe Fachhandwerker,

Wärmepumpen sind längst fester Bestandteil moderner Heiztechnik – und stellen im Alltag zugleich hohe Anforderungen an Planung, Installation und Service. Mit unserer praxisorientierten Haier-Wärmepumpenschulung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Projekte sicher, effizient und wirtschaftlich umzusetzen.

In dieser eintägigen Präsenzschulung erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Besonderheiten der Haier-Wärmepumpensysteme. Unser erfahrener Trainer vermittelt Ihnen praxisnah, worauf es bei der Installation ankommt, wie Inbetriebnahmen beschleunigt werden können und wie sich Serviceeinsätze nachhaltig reduzieren lassen.

Behandelt werden unter anderem:

kompatible hydraulische Komponenten und optimale Anschlussschemata

sichere Verkabelung aller relevanten Systemkomponenten

typische Fehlerbilder, Fehlercodes und deren schnelle Behebung

Einführung in die Haier App und das Online-Tool zur digitalen Anlagenüberwachung

Ein besonderer Fokus liegt auf konkreten Lösungen aus der Praxis – mit dem Ziel, Zeit zu sparen, Reklamationen zu vermeiden und Ihre Servicequalität beim Kunden sichtbar zu erhöhen. Zum Abschluss haben Sie in einer offenen Fragerunde die Möglichkeit, individuelle Themen direkt zu klären.

Für den persönlichen Austausch ist ebenfalls gesorgt: Ein gemeinsames Mittagessen bietet Raum für Gespräche mit Kollegen und Referenten.

Ihr Nutzen:

weniger Reklamationen und Gewährleistungsrisiken

schnellere Abläufe bei Installation und Service

mehr Sicherheit und Kompetenz im Kundengespräch

Termin

10.02.2026 | 09:00 – 15:30 Uhr

Ort

Haier Schulungszentrum

50126 Bergheim

Teilnahme

kostenfrei

Bitte melden Sie sich bis spätestens 28.01.2026 an.

Senden Sie hierzu eine formlose E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und den Teilnehmernamen an

mail(at)philipp-wagner.de

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.