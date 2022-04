Pressemeldung

Die Wärme- und Stromversorgung unserer Gebäude wird immer komplexer. Die beschleunigte Abkehr von fossilem Gas und Öl hin zu erneuerbaren Energien sowie der Wunsch vieler Hausbesitzer, von der öffentlichen Stromversorgung unabhängiger zu werden, macht umfassende Systemlösungen für Heizen, Kühlen, Lüften und Stromversorgung erforderlich. Damit steigen auch die Anforderungen an die Branche. Das innovative Viessmann One Base unterstützt die Partner aus dem Handwerk, indem es Inbetriebnahme, Wartung, Service und Monitoring erheblich einfacher und zeitsparender macht.

Viessmann One Base vernetzt die Produkte und Systeme des Integrierten Viessmann Lösungsangebots und verbindet sie nahtlos mit den digitalen Services wie etwa der ViCare App und das Servicetool ViGuide. So entstehen umfassende Klima- und Energielösungen aus einem Guss, zum Beispiel mit Vitocal Wärmepumpe, Vitoair Lüftungssystem, Vitovolt Photovoltaik-Modulen und Vitocharge Stromspeicher – das Familienunternehmen geht damit einen weiteren wichtigen Schritt gemäß dem Unternehmensleitbild: Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen.

Alle Komponenten arbeiten dank integriertem Viessmann Energy Management optimal zusammen. Fachpartner sparen damit nicht nur viel Zeit, ihre Kunden freuen sich über höchsten Komfort und Energieeffizienz sowie Sicherheit ihrer Anlagen.

Zukunftssicher und einfach erweiterbar

Ein zukunftssicheres System wächst mit den Bedürfnissen seiner Anwender. Deshalb ermöglicht Viessmann One Base, zu einer bestehenden Anlage unkompliziert weitere Komponenten hinzuzufügen, sei es die Nachrüstung eines Vitoair Lüftungssystem, einer Photovoltaikanlage mit Vitocharge Stromspeicher oder einer Wallbox für E-Mobilität. Darüber hinaus können Smart-Home-Systeme und Gebäudeleittechnik anderer Anbieter problemlos eingebunden werden. Auch die Steuerung via Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant ist problemlos möglich.

Zeitsparend: Menügeführte Inbetriebnahme und digitale Dokumentation

Die nahtlose Verknüpfung der Viessmann Systemkomponenten mit dem digitalen Servicetool ViGuide (früher Vitoguide) ermöglicht die menügeführte Inbetriebnahme. Damit lässt sich diese Aufgabe erheblich schneller erledigen als bisher, das spart dem Fachpartner jede Menge Zeit. Gleichzeitig werden die Anlagen-Parameter von ViGuide automatisch synchronisiert, so ist ein eventuell später erforderliches Feintuning der Anlage und das Anpassen von Parametern jederzeit auch aus der Ferne möglich. Zum Abschluss der Inbetriebnahme bestätigt ein Geräte-Selbsttest den ordnungsgemäßen Betrieb aller installierten Komponenten. Zur Dokumentation werden ein Übergabeprotokoll generiert und eine digitale Projektakte angelegt. So lässt sich die Anlage bei einem Update schnell an geänderte Bedingungen anpassen: Etwa nach der Erweiterung durch einen Stromspeicher.

Wartung und Service in einer neuen Dimension

ViGuide Funktionen wie der geführte Ersatzteilaustausch helfen dabei, Probleme vor Ort sehr viel schneller zu beheben und damit einen besseren Kundenservice anbieten zu können. Per Backup- und Restore-Funktion lässt sich der „alte“ Gerätezustand nach einem geführten Ersatzteiltausch ganz leicht wieder herstellen. Zur vereinfachten Wartung tragen außerdem einheitliche Sensoren bei.

Viessmann One Base und ViGuide helfen zudem dabei, die Zahl der Serviceeinsätze vor Ort deutlich zu reduzieren. Ob per Desktop im Büro oder mobil per App: Der Fachbetrieb hat per Fernmonitoring die von ihm betreuten Anlagen stets im Blick – von den Details der Anlageninstallation über wichtige Systemeinstellungen bis hin zu Statusmeldungen per Ereignisprotokoll. Die Fehlercodes sind bei allen Komponenten identisch. Damit kann der Fachpartner mögliche Störungen frühzeitig erkennen und in vielen Fällen schon online beheben. Auf Wunsch ist bei der Fehlerbehebung auch die schnelle und unkomplizierte Unterstützung durch den Technischen Dienst von Viessmann möglich, da er die Daten zur jeweiligen Anlage ebenfalls einsehen kann. Damit spart der Fachhandwerker wertvolle Zeit und vermeidet unnötige Fahrten zur Anlage. Sollte aber doch ein Serviceeinsatz notwendig sein und vor Ort keine Internetverbindung existieren, lassen sich über das in den Geräten integrierte WLAN (Connectivity Inside) Parameter mittels Smartphone oder Tablet trotzdem einstellen und optimieren.

Vorteile für die Marktpartner

Nur eine App (ViGuide) für Inbetriebnahme, Wartung, Service und Monitoring

Besserer Service durch geführten Ersatzteiltausch

Komfortable Fernüberwachung schafft mehr Sicherheit für Fachbetrieb und Kunden

Weniger Einsätze vor Ort, weniger Fahrtkosten, weniger Terminstress

Zukunftssicheres System, wächst mit den Bedürfnissen der Kunden

Funktioniert mit mobilen Endgeräten (z. B. iOS, Android)

Vorteile für die Anwender