Jeder Fachhandwerksbetrieb weiß es: Absolute Kundenorientierung ist das A und O. Und das bedeutet: Punkten durch gute Beratung, hochwertige Produktqualität und eine fachgerechte, zügige Installation, die Kosten spart. Denn nur wenn der Kunde unterm Strich von einer guten Gesamtleistung überzeugt ist, sind positive Impulse gesetzt und die Vertrauensbasis für den nächsten Auftrag geschaffen. Mit einer cleveren Montagetechnik bei Durchlauferhitzern unterstützt jetzt die AEG Haustechnik Installateure im Alltagsgeschäft.

Dezentrale Warmwasserbereiter sind Standard in vielen mehrgeschossigen Wohnungsbauten, Gewerbeimmobilien oder an entfernt liegenden Zapfstellen im Einfamilienhaus. Innovative Technik sorgt bei allen elektronischen AEG Durchlauferhitzern für hygienische Warmwasserbereitung, hohen Bedienkomfort, ökonomischen Energie- und Wasserverbrauch, zuverlässige Funktion und Sicherheit in Bad, Gäste-WC und Küche. Ein Austausch hydraulischer Geräte gegen moderne elektronische Durchlauferhitzer lohnt sich deshalb allemal.



Doch wo veraltete Durchlauferhitzer zu tauschen oder neue elektronische Durchlauferhitzer zu installieren sind, da sollte der Fachmann die Montagevorteile prüfen, die moderne Geräte von AEG Haustechnik bieten. Denn oftmals müssen beim Austausch vorhandener Durchlauferhitzer neue Bohrungen gesetzt werden. Oder es ist die Verlegung des Wasser- oder Elektro-Anschlusses notwendig, was den Austausch unnötig komplex, zeitintensiv und kostenaufwändig macht. Die modernen Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik sind nahezu mit allen Markengeräten kompatibel! Alle AEG Durchlauferhitzer verfügen über die einfache Anschlusstechnik mit Doppelnippel, biegsame Leitungen für den Wasseranschluss und einen flexiblen Elektroanschluss.



Drei-Schritt-Montage: Im ersten Schritt sorgt die universelle AEG Montageschiene für den zügigen Geräteaustausch, vorhandene Bohrungen lassen sich mit dieser Montagehilfe weiterhin nutzen. Per 90°-Schnelldrehverschluss ist ein AEG Durchlauferhitzer im Handumdrehen, aber mit höchster Genauigkeit montiert. Im zweiten Schritt entfernt der Installateur das abnehmbare Rückwand- Unterteil – bei allen AEG Durchlauferhitzern ist die Rückwand geteilt – und hat somit ausreichenden Montagefreiraum für den Wasseranschluss. Biegsame Kupferrohre inklusive Bajonettverschluss gewährleisten eine einfache Montage auch bei leicht versetzten Wasseranschlüssen. Für unvorhersehbare Spezialfälle stehen entsprechende Montagerahmen als Zubehör zur Verfügung. Im Dritten und letzten Schritt nimmt der Fachmann den Elektroanschluss vor, der mit Hilfe des flexiblen Klemmblocks wahlweise von oben oder unten erfolgt. Mit der Kabeltülle wird der Strahlwasserschutz IP 25 gewährleistet. Unmittelbar danach kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Wie einfach und zügig die Installation gelingt, wird nachfolgend step-by-step gezeigt werden.

Hier geht’s zum Installationsfilm: www.aeg-haustechnik.de/montage-durchlauferhitzer