GF Building Flow Solutions bietet jetzt BIM-Daten aus dem Uponor-Produktportfolio in den gängigsten Datenbanken wie Magicad, Linear, Trimble oder Solar Computer an. Projektpartner haben Zugriff auf die digitalen Planungsdaten in zehn Softwareplattformen und Datenbanken – und damit die Möglichkeit, ihre Projekte hocheffizient, sicher und risikominimiert computergestützt und -integriert zu planen, zu bauen und zu verwalten.

„Die Integration unserer digitalen Produktdatensätze in die gängigsten Software-Plattformen ist ein Meilenstein in unserem Serviceangebot für unsere Kunden“, erklärt Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer, GF Building Flow Solutions. „Wir bieten unseren Partnern einen schnellen und einfachen Zugriff auf unsere Produktdaten, damit Planer die Projekt-Designs für laufende HLK-Projekte noch präziser entwerfen und verwalten können.“

Orientierung an Kundenbedürfnissen

Nach einer intensiven Analyse der Marktbedürfnisse durch ein länderübergreifendes Projektteam wurden verschiedene Plattformen und Datenbanken für Planungs- und Konstruktionszwecke als entscheidend identifiziert. Heute sind die BIM-Datensätze der Uponor-Produkte in den folgenden Bibliotheken verfügbar: Magicad, Linear, Solar Computer, Trimble Nova, Cype, MC-4, Sankom (Audytor), HSE Desktop, TechCon und HIU-CAD (Kamo-CAD). „Unsere Kunden können direkt in der Software auf die Datensätze zugreifen“, sagt Charlotta Persfell. „Das Uponor-Produktportfolio ist direkt in die Software-Marktlizenzen eingebettet und wird ständig erweitert. Wir ermöglichen unseren Partnern den Zugriff auf unsere BIM-Daten unabhängig davon, auf welcher Softwareplattform sie arbeiten und unterstützen sie so noch besser bei der Planung, Ausführung und Verwaltung von Bauprojekten.“

Nutzung von BIM-Daten: Vorteile über den gesamten Projektzyklus

Der Mehrwert des Einsatzes von BIM (Building Information Modeling) erstreckt sich über den gesamten Planungsprozess und führt zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit, Fehler- und Mängelvermeidung sowie Kostenreduzierung. In der Planungsphase können mit Hilfe des virtuellen Modells Planungsfehler frühzeitig erkannt und beseitigt werden. Das sorgt für Zeitersparnis, Budgetsicherheit und vor allem für Kundenzufriedenheit. Standardisierte Datensätze sorgen für weniger Schnittstellenverluste und einen nahtlosen Informationsaustausch. Eine präzisere Planung führt zu einer genaueren Terminplanung und Terminsicherheit. „Mit unserem umfassenden BIM-Datenangebot ermöglichen wir Spezialisten einen einfachen Zugriff, unabhängig vom Markt und damit der dort üblichen Plattform“, sagt Charlotta Persfell.

Uponor BIM-Daten und weitere Produktinformationen und Serviceleistungen

Die Uponor BIM-Plattform, die über die Uponor-Website zugänglich ist, bietet Zugang zu relevanten Produktdaten, Planungswerkzeugen und Planungsdienstleistungen, die von einem Team erfahrener BIM-Profis erstellt wurden. Spezielle Webinare, die sich an Planer, Konstrukteure und alle Interessierten richten, bieten wertvolle Einblicke in die BIM-Werkzeuge und Dienstleistungen von Uponor.

