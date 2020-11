Mit der Integration des HSK Partnershops in die Handwerkersoftware können Kunden-wünsche direkt mit Preisen und sogar Sondermaß-Artikeln automatisch in den Warenkorb überspielt, Angebote erzeugt und Produkte bestellt werden. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

HSK Duschkabinenbau bietet viele hilfreiche Online-Tools, die den Fachhandwerkern die tägliche Arbeit erleichtern. Mit der neuen innovativen Lösung wird ab sofort ein weiteres Kapitel aufgeschlagen, um Fachhandwerkern den bürokratischen Berufsalltag zu erleichtern. Dabei wird der HSK Partnershop in die bestehende Handwerker­software integriert und vereint alle bewährten Vorteile der beiden Technologien. Ist die digitale IDS-Schnittstelle einmal eingerichtet, können HSK Produkte bequem zusammengestellt und in die Handwerkersoftware übertragen werden. Daraus werden noch komfortabler Angebote sowie Bestellungen ausgelöst.

Häufig möchten Fachhandwerker keine unterschiedlichen Programme nutzen, um Angebote oder Bestellungen für Kunden zu schreiben und verwenden eine branchengängige Handwerkersoftware. Um es dem Fachhandwerker aber möglichst einfach zu machen, hat er mit der neuen IDS-Schnittstelle die Möglichkeit das komplette HSK-Produktsortiment innerhalb seiner Handwerkersoftware zu nutzen. Die passende Duschkabine kann so ganz leicht zusammengestellt und kurzerhand online bestellt werden. Auch Heizkörper, Wandverkleidungen, Duschwannen und vieles mehr können bequem und komfortabel dem Warenkorb hinzugefügt werden. Den Überblick über die getätigten Bestellungen vereinfacht eine eigene Bestellübersicht, in der die letzten 90 Tage einsehbar sind. Der Partnershop wird permanent aktualisiert und um die neuesten Produkte erweitert. Damit greift der SHK Profi immer auf die aktuellsten Daten von HSK zurück. Selbst Sondermaße sind bereits im Partnershop enthalten und ab sofort online bestellbar.

Vorteile der neuen Schnittstelle

Die übermittelten Daten werden online und sicher an HSK gesendet, wobei manuelle Übertragungsfehler vermieden werden. Dabei kann jede Handwerkersoftware genutzt werden, die die IDS-Schnittstelle unterstützt. HSK Duschkabinenbau hat die Schnittstelle mit den gängigen Softwarelösungen Taifun, Label, KWP und PDS getestet und freigegeben. Bei anderen Programmen kann der technische Support direkt beim jeweiligen Anbieter unterstützen. Die Nutzung der IDS-Schnittstelle ist für registrierte HSK Fachpartner selbstverständlich kostenlos. Darüber hinaus wird bei jeder Online-Bestellung über die IDS-Schnittstelle ein Rabatt in Höhe von 2 % gewährt. Bei einer einmaligen Einrichtung werden die Zugangsdaten in der Handwerkersoftware hinterlegt und der Fachhandwerker kann somit von vielen wichtigen Funktionen des HSK Partnershops profitieren.

Umfangreicher Online-Service rund um HSK

Weitere hilfreiche Online-Tools sind im Partnerbereich unter www.hsk.de zu finden. Die anwenderfreundliche Menüführung ermöglicht eine klare Orientierung zu unterschiedlichen Themen. Dabei werden Fachhandwerkern viele Vorteile und praktische Lösungen geboten. Die benötigten Daten sowie Informationen lassen sich schnell und einfach finden, wie z.B. den Fliesenspiegel-Konfigurator, Schulungen auf einem Blick, eine Übersicht über Aufmaße der Aufmaß-App, Aufträge an den Duschservice, Downloads nützlicher Medien und vieles mehr.