Mit der neuen Baureihe Wilo-DrainLift SANI CUT wird die bestehende Produktfamilie um einen weiteren Typ ergänzt. Ein besonderer Clou der neuen Baureihe ist ihr integriertes Schneidwerk mit Doppelschereneffekt, daher der Name Wilo-DrainLift SANI CUT. Die bereits in der Wasserwirtschaft bewährte Wilo-Schneidradtechnologie zerkleinert zuverlässig alle Feststoffe und fördert das Abwasser zuverlässig in das Kanalnetz, vor allem dann, wenn dieses nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann.

Die Wilo-DrainLift SANI CUT überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Montagegewicht und gewährleistet somit eine einfache Installation vor Ort. Dank ihres großen Schaltvolumens und des thermischen Motorschutzes garantiert die Wilo-DrainLift SANI CUT außerdem eine hohe Betriebssicherheit. Die neue Baureihe überzeugt somit gleich durch mehrere Eigenschaften. Frei wählbare Zuläufe und eine platzsparende Bauweise sorgen für eine hohe Montageflexibilität und ermöglichen zudem den Einbau in einer Vorwandinstallation. Daher eignet sie sich auch besonders gut für den Austausch alter, bereits vorhandener Hebeanlagen, für beengte Einbausituationen, große Förderhöhen und kleine Druckrohrleitungen <DN 80.

Einfache Wartung und kompromisslose Betriebssicherheit

Mit der Wilo-DrainLift SANI CUT-Produktfamilie bringt Wilo ein Hebeanlagen-Portfolio auf den Markt, das sich strikt an den Anforderungen von Betreibern und Installateuren orientiert und gleichzeitig höchste Flexibilität und Betriebssicherheit bietet. Mit seiner integrierten Zerkleinerungshydraulik ermöglicht die Wilo-DrainLift SANI CUT den Einsatz von dünneren Druckleitungen und erreicht trotz der kompakten Motorgröße vergleichsweise hohe Förderhöhen. Ihr großes Schaltvolumen, ihr radiales Schneidwerk mit Doppelschereneffekt, ihr thermischer Motorschutz und ihr netzunabhängiger Alarm bieten maximale Betriebssicherheit. Die anwenderfreundliche Bauweise mit transparentem Behälterdeckel und Reinigungsöffnung macht die Wartung besonders einfach.

Alle drei Grundtypen Wilo-DrainLift SANI CUT-S, -M und -L eignen sich für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern und kleineren Gewerbeobjekten. Mit der DrainLift SANI CUT-S bringt Wilo die weltweit kleinste und leichteste Hebeanlage mit Zerkleinerer nach EN12050-1 auf den Markt. Dies ist ein entscheidender Vorteil sowohl für die Planung von Neubauten als auch für den Ersatz älterer Abwasserhebeanlagen, insbesondere im Wohnungsbau, wo die Wilo-DrainLift SANI CUT-S als wirklich unauffällige Lösung in eine verdeckte Wand eingebaut werden kann.