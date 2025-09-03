SGT CO-Warner kostenfrei dazu erhalten. Bild: Testo SE & Co. KGaA
03.09.2025  Pressemeldung Alle News von Testo

Einfach sicher. Arbeiten mit Testo-Messtechnik.

Testo unterstützt Fachkräfte mit smarter Messtechnik für mehr Arbeitssicherheit.

Arbeiten an Gasleitungen, feuerungstechnischen Heizsystemen oder Kältemittelanlagen bergen unsichtbare Gefahren wie Kohlenmonoxid oder brennbare Gase. Testo sorgt mit innovativer Messtechnik für ein klares Plus an Sicherheit im Handwerk. Und das zahlt sich jetzt doppelt aus: Beim Kauf von Testo-Produkten ab einem bestimmten Warenwert erhalten SHK-Profis bis zum 31.12.2025 einen SGT CO Warner kostenlos dazu.

Einfach sicher. Arbeitsschutz für das ganze Team.
Testo setzt sich dafür ein, dass jeder Fachhandwerker bei der Arbeit an CO-Quellen geschützt ist. Deshalb gibt es im Zeitraum vom 01.09. bis 31.12.2025 einen oder mehrere SGT CO Warner kostenfrei dazu:

- ab einem Einkaufswert von 1.250 Euro = 1 CO-Warner
- ab einem Einkaufswert von 2.000  Euro = 2 CO-Warner
- ab einem Einkaufswert von 3.000 Euro = 2 CO-Warner

Ganz gleich, ob beim Kauf eines Abgasanalysegeräts wie dem testo 300 oder anderer Produkte – wer in präzise Messtechnik investiert, erhält den Personenschutz im Hosentaschenformat mit dazu.

Der tragbare Einweg-Einzelgasdetektor SGT CO Warner erkennt zuverlässig gefährliches Kohlenmonoxid (CO) in der Umgebungsluft und warnt den Benutzer bei Überschreitung der Alarmschwelle per LED, Vibration und Signalton. Gerade bei Arbeiten an gas- oder ölbetriebenen Heizungsanlagen oder in schlecht belüfteten Technikräumen kann dies im Ernstfall Leben retten.

Einfach sicher. Gasleckortung mit ATEX-Schutz.
Neben dem Schutz vor Kohlenmonoxid ist auch die zuverlässige Erkennung brennbarer Gase ein zentraler Aspekt im SHK-Alltag. Das Gaslecksuchgerät testo 316-EX ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und erkennt Methan, Propan und Wasserstoff präzise – wahlweise in ppm oder Vol.%. Mit ATEX-Zulassung (2014/34/EU) erfüllt das Gerät höchste Sicherheitsanforderungen – und ist bis 31.12.2025 zum attraktiven Aktionspreis von 399 Euro verfügbar.

Einfach sicher. Messtechnik für brennbare Kältemittel.
Beim Einsatz brennbarer Kältemittel wie Propan (A3) oder A2L-Gasen unterstützt Testo mit einem durchdachten Produkt-Portfolio, das gemeinsam mit der testo Smart App sichere und präzise Kältearbeiten ermöglicht.

Mehr Informationen: www.testo.de/einfach-sicher

