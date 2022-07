Wandeinbauspülkasten und Schlammabscheider, Einhebelmischer und Rohrdoppelnippel: Kann man sich heute liefern lassen. Können andere sicherlich auch. Aber auch mithalten? DOOOS ist anders. Ganz einfach. Nahbar. Echt DOOOS eben. DOOOS spricht genau die Sprache derer, auf die es ankommt: die Fachhandwerker, die auf Deutschlands Baustellen tagtäglich alles geben. Um sie bestmöglich zu unterstützen – genau dafür ist DOOOS gemacht. Über die Website www.DOOOS.de ist der neue Online-Großhandel 365 Tage und 24 Stunden lang geöffnet. Gleich zum Start warten auf die Fachkunden im dreistufigen Vertrieb rund 50.000 SHK-Produkte sowie Berufs- und Arbeitsbekleidung. Weitere Sortimente folgen. DOOOS erweitert also Schritt für Schritt das Angebot; tagtäglich fahndet das Experten-Team nach neuen Marken, Produkten oder Funktionen, die das Fachhandwerk im Alltag braucht. Auch bei den Kosten ist der Kurs klar ausgerichtet: Es gibt klare DOOOS-Preise für alle – ob Einmalkunde, Gelegenheits- oder Stammbesteller, für jeden gibt es Einzel- und Staffelpreise. Mehr Transparenz geht nicht. Mehr Verbindlichkeit auch nicht.

Begeisternd erfrischend der Auftritt – persönlich und simpel die Abwicklung

Online geht die markante Marke mit den drei staunenden „O“ am 11.07.2022. Nach der Sommerpause startet dann das Marketing rund um DOOOS. Überrascht sein dürften viele von dem erfrischenden Gesamtpaket, das „der neue Kollege im Netz“ zu bieten hat. Er ist immer da und das ganz persönlich „auf Du und DOOOS“. So wie man sich seinen Lieblingskollegen eben wünscht. Vom intuitiven Bestellvorgang über die vielfältigen Bezahloptionen bis zur verlässlichen Lieferung – DOOOS kann‘s, und hat dabei immer ein Augenzwinkern parat. Schließlich ist das Arbeitsleben oft ernst genug. Und DOOOS weiß, was wirklich auf der Baustelle im Alltag gebraucht wird, und vor allem was nicht. Denn das neue Portal wurde mit dem Input von erfahrenen Fachhandwerkern entwickelt – für Deutschlands Kollegen.

„DOOOS ist der neue Online-Shop fürs Fach – auf Augenhöhe, immer professionell und immer persönlich. Mit DOOOS bieten wir einen individuellen Zutritt zum Großhandelslager – ohne Verkaufstresen, dafür mit Öffnungszeiten rund um die Uhr, erreichbar vom Computer aus dem eigenen Betrieb als auch mobil via Smartphone von der Baustelle aus“, sagt Christian Kämmer, Geschäftsführer sowie Strategie-, Vertriebs- und Marketingexperte der neu gegründeten Dooos GmbH, einem eigenständigen und komplett unabhängigen Tochterunternehmen der GC-Gruppe. Und Markus Graf, ebenfalls Geschäftsführer von DOOOS und zuständig für IT, Prozesse und Logistik, fügt hinzu: „Die Bestellungen gehen zwar online ein, wir legen aber großen Wert auf die persönliche Ansprache unserer Kunden, garniert mit einer Prise Humor. Als Profis mit jahrzehntelangen Erfahrungen aus Markt und Wettbewerb kennen wir die Bedürfnisse genau und erfüllen diese unkompliziert und stressfrei. Das spart den Leuten vom Fach viel Zeit, Geld und Nerven.“

Erfahrene SHK-Kenner und ideenreiche Online-Experten – das Beste aus zwei Welten

DOOOS bündelt die Vorteile eines stets erreichbaren Online-Portals mit fundiertem Wissen, brandneuen Produkten und bequemen Bezahlmöglichkeiten – und das auf eine sympathisch-persönliche Art und Weise. Denn im Team von DOOOS sind viele erfahrene SHK-Kenner als auch junge, talentierte Branchen-Online-Experten vereint, die nach außen ihr Gesicht zeigen, immer am Ball bleiben und für ein reibungsloses Einkaufserlebnis sorgen. Dazu kommt die verbindliche, verlässliche Lieferung. Unkompliziert ist die Warensuche, intuitiv erfolgt mit ein paar Klicks die Bestellung und das passende Produkt landet im eigenen Warenkorb und wird bestellt – 24, maximal 72 Stunden später kommt reguläre Lagerware auch schon am Wunschort an. Geliefert wird alles, was ins Paket und auf Paletten passt. DOOOS agiert als neuer Online-Großhandel und Versandhandel unabhängig und autark. Für Deutschlands Fachhandwerker. Unkompliziert, auf Augenhöhe – und nahbar. Also ganz wie der Slogan: „DOOOS für Dich!“.