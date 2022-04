Pressemeldung

Mühelos sind alle Schritte rund um PluggEasy: Die Anlage lässt sich schnell konfigurieren und rasch einbauen. Im Betrieb punkten der hohe Komfort und die Effizienz sowie die konsequente Digitalisierung. So greifen Installateure auf detaillierte Anleitungen zur Inbetriebnahme und Wartung zurück, zum Beispiel über einen QR-Code oder über App-online- und -offline-VR-Tutorials. Unterstützt werden alle Zielgruppen auch durch das umfangreiche Webinarprogramm von Pluggit, welches alle Fragenstellungen im Detail umfangreich erläutert. Das spart eine Menge Zeit und Geld.

Wer gerne die Vorteile der Digitalisierung nutzt, dem steht eine datenschutzkonforme S&P-Cloud des Mutterkonzerns Soler&Palau Ventilation Group zur Verfügung. Hier können gerätespezifische Einstellungen und Daten vom Nutzer gespeichert werden, etwa für die Fernwartung und -diagnose oder zur Konfiguration und Steuerung des Lüftungsgerätes. Damit bietet Pluggit seinen Kunden fast vollständig digitalisierte Produkte und Dienstleistungen an.

Darüber hinaus wurden einzelne Features komfortabler gestaltet. Mit der Steuerungstechnik ServoFlow lassen sich jetzt auch die Deckengeräte in Betrieb nehmen. Die Druckmesspunkte befinden sich direkt an Ventilatoren. Zudem wurde dank erweiterter Informationen auf dem Bedienteil die Service-Analyse verfeinert. Durch verbesserte ErP-Werte können die PluggEasy Geräte die höchste Energieeffizienzklasse A+ erreichen.

Durch den großen Einsatzbereich von 80 bis 380 m³/h Nennluftvolumina sind die Wand- und Deckengräte in nahezu jede Wohnung und in jedes Haus einsetzbar. Die Deckengeräte weisen einen Links-Rechts-Betrieb auf, benötigen kein Gefälle mehr bei der Montage und der Trockensiphon ist inkludiert. Der modulare Aufbau gestattet leichte Nachrüstungen, Filter sind zeitsparend und ohne zusätzliches Werkzeug dank seitlicher Abdecklasche gewechselt. Temperatur und Feuchtsensoren befinden sich an allen Luftseiten und liefern bessere Daten zur Gerätesteuerung.