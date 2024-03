Die neue Montage-Offensive von Kaldewei hält, was sie verspricht: einfach flach gelegt. So lässt sich effektiv Zeit sparen. Foto: KALDEWEI

In nur drei Schritten hat der Fachhandwerker die Dusche aus Stahl-Emaille installiert: 1. auf- oder einlegen der Dusche, 2. anschließen und abdichten und zuletzt 3. Silikonfuge ziehen – fertig. Noch nie ließen sich bodengleiche oder bodennahe Kaldewei Duschen so schnell einbauen. Der glasierte Stahl und ein werksseitig bereits vormontierter Wannenträger extraflach mit integrierter Mittenabstützung garantieren optimale Stabilität und machen eine zusätzliche Stabilisierung überflüssig. So wird effektiv Zeit gespart. Und damit alles perfekt zusammenpasst wird das Produkt-Bundle komplett in nur einem Paket angeliefert.

Die bodenebene Duschfläche Kaldewei Superplan hat seit Ihrer Einführung Millionen Kunden überzeugt und erstrahlt nach der jüngsten Designanpassung in frischer Optik. 41 Abmessungen bieten Flexibilität und die rutschhemmende Oberflächenvergütung Invisible Grip sorgt für sicheren Stand und brillanten Glanz. Dank integriertem Wannenträger extraflach gelingt die Installation blitzschnell auf jedem Boden – ganz gleich ob im Neubau oder bei der Altbau-Sanierung.

Montage- und Materialvorteile

In Zeiten hoher Lohn- und Personalkosten sind Duschlösungen gefragt, die sich mit wenigen Handgriffen installieren lassen. Das neue Produkt-Bundle von Kaldewei überzeugt Badprofis nicht nur durch die schnelle Montage. Auch das Material Stahl-Emaille bietet viele Vorteile, da es dank hoher Formstabilität keine zusätzliche, zeitraubende Stabilisierung benötigt, wie es zum Beispiel für viele Duschen aus Acryl erforderlich ist. Zudem sind Kaldewei Duschflächen wesentlich leichter und einfacher zu handeln als vergleichbare Formate aus Mineralguss.

Interessenten, die sich selbst ein Bild von den Vorteilen des Kaldewei Produkt-Bundles machen möchten, finden noch mehr Informationen und ein Montagevideo unter www.kaldewei.de/produkte/duschflaechen/wannentraeger-extraflach/. Hier zeigt Kaldewei, wie es geht: „einfach flach gelegt“.