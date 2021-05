Pressemeldung

Knapp zwei Autostellplätze breit und gerade hoch genug zum Stehen - mehr Platz braucht es nicht um 13 Reihenhäuser bei Erlangen künftig mit der gesamten Heizungstechnik zu versorgen. Möglich macht dies der platzsparende Ground Cube von S!STEMS: In einem unterirdisch verbauten Betonkubus lässt sich grundsätzlich von der Heizung über Strom, Gas und Telekommunikation bis zum Hauswasseranschluss alles unterbringen - und sogar schon im Vorfeld installieren. Das spart Zeit, Nerven und Kosten. In Tennenlohe bei Erlangen profitieren davon neben dem Bauträger und dem beteiligten Fachhandwerksbetrieb künftig auch die Reihenhäuser-Bewohner, deren Räumlichkeiten über den zentralen Ground Cube beheizt werden - dem effizienten Modulsystem von S!STEMS. Mit dem smarten, offenen System geht man innovative Wege im Markt - schließlich besteht S!STEMS aus effizient arbeitenden Produkten unterschiedlicher Hersteller aus allen Bereichen der Haustechnik. Aufwand und Komple­xität werden verringert, eine nahtlose Vernetzung ist garantiert.



Effizienz auf der Baustelle - für volle Power auf engstem Raum

So auch in der modernen Reihenhaussiedlung. Per Tieflader angeliefert wurde der Ground Cube zentimetergenau via Kran in ein vorbereitetes Loch platziert. Beim Hinein­schauen in die unterirdische Schaltzentrale sind die hochwertigen Elemente gut erkenn­bar. Technisches Teamwork verschiedener Marken statt Einzellösungen. Neben dem Gas-Brennwertkessel und einem Heizungswasseraufbereitungsmodul gehören unter anderem ein Pufferspeicher, ein Heizungsausdehnungsgefäß, eine Tauchpumpe und ein Abgassystem zum effizient arbeitenden Energiepaket. Sämtliche Produkte greifen naht­los ineinander. Durch die Vorinstallation der Technik in den Ground Cube vor Anlieferung gingen das Versenken des Kubus auf der Baustelle und der Anschluss an die 13 Reihen­häuser in gerade einmal zwei Stunden über die Bühne. Bereits zur Genehmigungspla­nung liefen die ersten Gespräche, um auf dem recht engen Grundstück einen Platz für die unterirdisch eingebrachte Heizzentrale zu finden. Der Ground Cube ist auf einer Seite über den Schachtdeckel zugänglich - die andere Seite wird zukünftig als PKW-Stellplatz genutzt.



Der Ground Cube Einbau in Erlangen in bewegten Bildern: www.youtube.com/watch?v=JZPJkAHyWWE&t

www.sistems.de