Das Installationssystem Geberit FlowFit steht für eine einfache und schnelle Installation, sichere und hygienische Verarbeitung und hohe Wirtschaftlichkeit. Am 1. April 2024 bringt Geberit einen FlowFit Übergang auf Fremdsysteme auf den Markt, der die Anbindung von FlowFit wesentlich erleichtert. Künftig lässt sich der Übergang auf nahezu alle gängigen Multilayer-Fremdsysteme einfach herstellen: ohne Fremdwerkzeug und ohne zeitintensiven Gewindeübergang. Für die Fremdseite ist lediglich ein Kalibrierwerkzeug erforderlich, die Verpressung erfolgt mit dem Geberit FlowFit Werkzeug.

Über 100 unterschiedliche Multilayer-Systeme sind auf dem Markt erhältlich. Für Installateure ist der Anschluss auf die vorhandenen Systeme im Bestand oftmals zeitintensiv und mühsam. Oft ragt nur ein kurzes Stück Rohr aus der Wand und der Hersteller ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Mit dem neuen FlowFit Universalübergang bietet Geberit hierfür eine einfache Lösung.

Universal und ohne Fremdwerkzeug

Der neue Übergang auf Fremdsysteme schafft eine einfache und sichere Verbindung von vielen gängigen Multilayer-Systemen auf das Versorgungssystem Geberit FlowFit. Abhängig von der Wandstärke und der Rohrdimension ist der Geberit FlowFit Übergang in sechs Größen erhältlich. Für die Verbindung ist nur ein Werkzeug nötig: Einfach die Fremdseite mit einem Kalibrierwerkzeug vorbereiten, in den Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsysteme einstecken und mit der FlowFit Handpresszange oder der Pressbacke wie gewohnt lateral verpressen. Ein zeitintensiver Gewindeübergang ist nicht erforderlich und auch kein Fremdwerkzeug für vorhandene Systeme. Die sechs unterschiedlichen Dimensionen des Universalübergangs – von d16 x 2,0 – 2,2 bis zu d26 x 3,0 – decken den Übergang auf eine Vielzahl vorhandener Multilayer-Systeme ab. Der Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsysteme wird als Einzelfitting oder in einem Servicekoffer inklusive Kalibrierwerkzeug und Fittings in allen Dimensionsgrößen verfügbar sein.

Alle FlowFit Vorteile ausspielen

Geberit hat 2021 mit der Einführung des Versorgungssystem FlowFit den Installationsprozess besonders effizient gemacht. Die Rohre werden lateral verpresst, was eine sichere Installation auch an Stellen mit beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Zudem lassen sich alle Rohrdimensionen mit nur zwei Pressbacken verpressen. Ein ständiger Werkzeugwechsel bei der Installation entfällt – das spart Zeit, minimiert den Aufwand und reduziert die Werkzeugkosten. Diese Vorteile sind mit dem neuen Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsysteme auch bei Renovierungen künftig bereits ab dem vorhandenen System vollständig nutzbar. Damit erfüllt Geberit FlowFit die Hauptbedürfnisse der Sanitärinstallateure Sicherheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit auch vollumfänglich im Bestand.