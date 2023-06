Die Brennwertkessel der modernisierten WGB.1-Familie sind so kompakt, elegant und leise, dass sie keinen gesonderten Heizraum benötigen. Fast alle Ausführungen werden in den Maßen 763 x 450 x 368 mm (H/B/T) geliefert, Einbau und Austausch gehen flink von der Hand. Die Steuerung erfolgt über eine IWR-Regelungsplattform mit komfortablem Farbdisplay, das eine intuitive Regelung und Wartung ermöglicht. Der Mischkanal OptiMix sorgt für eine homogene Gas-Luft-Verteilung, maximiert damit die Brennstoffverwertung und reduziert Emissionen auf ein Minimum.

Wie gewohnt sind die WGB-Geräte mit breiten Leistungsspektren (2,9 bis 38 kW) und Ausstattungsmerkmalen für den individuellen Bedarf erhältlich. Alle Ausführungen besitzen einen Normnutzungsgrad von 109 % sowie Energieeffizienzklasse A und sind H2-ready für eine Wasserstoffbeimischung bis zu 20 %. Zudem verfügen sie über eine selbstkalibrierende Verbrennungsregelung.

Brennwertkessel der Serie WGB.1 lassen sich flexibel hybride Heizlösungen integrieren, etwa in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Solaranlage. So können Heizkosten und Emissionen reduziert werden, während der Wärmekomfort bei jeder Wetterlage hoch bleibt. Besonders leicht gelingt die Zusammenstellung der Hybridanlage mit der konnektiven Systemtechnik von BRÖTJE. Auch maßgeschneiderte Wärmespeicher, Wärmepumpen und Solarthermie-Elemente gehören zum Angebot des Herstellers. In Sachen Planung, Installationstraining und Wartung unterstützt BRÖTJE den Fachhandwerker mit einem ganzheitlichen Dienstleistungsangebot.