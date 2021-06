Pressemeldung

BEYOND by Geisel betrachtet Gastlichkeit auf eine völlig neue Art und Weise. Die 19 elegant ausgestatteten Gästezimmer am Münchner Marienplatz umgeben eine 24 Stunden geöffnete Gemeinschaftsküche, eine Lounge und einen Weinsalon. Gäste können die gesamte Fläche mieten, die Dienstleistungen des hauseigenen Kochs in Anspruch nehmen und ihre Freunde unterhalten – ganz wie ihnen beliebt. Während der Übergang von Gast und Gastgeber fließend ist, steht das BEYOND by Geisel für höchste Standards – und damit für Luxus durch und durch: angefangen von den angebotenen Kommoditäten über den kompetenten Concierge bis hin zu den individualisierten AXOR Urquiola Armaturen in Brushed Bronze im Bad. Verantwortlich für die Architektur war das spanische Studio Fuensanta Nieto von Nieto Sobejano Arquitectos S.L.P. aus Madrid.

Eine Verschmelzung von Stilen

Die Kollektion AXOR Urquiola zeichnet sich durch ihre sanften Rundungen, dezenten Asymmetrien und offenen Griffe aus, die eine Reminiszenz an das Industriedesign der 70er Jahre darstellen. Das Resultat ist eine unerwartete Mischung aus Formen, die kunstvoll inszeniert und wunderschön in einer Brushed Bronze Optik veredelt sind – und so der Eleganz der Residenz in nichts nachsteht. Die Gäste, die das Glück haben im BEYOND by Geisel bewirtet oder untergebracht zu werden, genießen ein einmaliges Erlebnis in München. Intensiviert wird diese luxuriöse Erfahrung durch die exklusive Armaturenkollektion im Bad. „Das BEYOND by Geisel vereint Persönlichkeit und Exklusivität. AXOR bietet ein Individualisierungsniveau und eine luxuriöse Detailverliebtheit, die genau diese Idee unterstützen,“ so Robert Schröder, Resident Manager, BEYOND by Geisel.

Mit seiner Kombination aus Eleganz und Intimität ist das BEYOND by Geisel der perfekte Ausdruck seiner eigenen Philosophie – nämlich, dass sich die schönsten Orte wie ein Heim anfühlen sollten. Die Residenz bietet den Gästen die Freiheit, sich zu jeder Zeit ihre Lieblingsgerichte zu bestellen, offene Räume für entspannte Konversationen zu nutzen – und vermittelt ein Gefühl der Verbindung zur Nachbarschaft. Gäste genießen ein einmaliges Erlebnis in München, das ohne Zweifel durch die maßgeschneiderte Armaturenkollektion im Bad intensiviert wird.