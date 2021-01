Auf jedem Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer. Ganz unabhängig von der Display-Größe. Ob mit Mouse bedient, über einen Touch-Screen oder digitalen Stift. Wer die neue schnellladende Website der GC-Gruppe ansteuert, den erwartet ein perfekt funktionierendes Nutzererlebnis ohne Qualitätsabstriche und Einschränkungen. Welches Endgerät man verwendet, wie es konfiguriert ist oder welche Software im Hintergrund arbeitet? Das spielt absolut keine Rolle. So ist die Website www.gc-gruppe.de in einem flexiblen Layout gestaltet, das sich automatisch und stufenlos an den verfügbaren Platz im Browser anpasst. Möglich macht’s das responsive Webdesign, das nicht nur optisch überzeugt, sondern den Nutzer auch schnell und leicht zu den Rubriken und Inhalten seiner Wahl führt.

Klare Zielgruppenansprache und bessere Orientierung

Deutlich übersichtlicher, noch moderner und einfacher zu navigieren: Ausgehend von einer zentralen Navigationsleiste sind die Inhalte mühelos zu finden. Neu ist auch die Option, mit der die maßgeblichen Zielgruppen zu den verschiedenen Themen und Interessen auf der Einstiegsseite gewissermaßen „abgeholt“ werden. So sind die Schaltflächen eingeteilt in „Für Geschäftspartner“, mit denen Fachhandwerker, Planer und Architekten wie auch Lieferanten angesprochen werden, und „Für Jobsuchende“. Die dritte Option ist „Für Ausstellungsbesucher“, mit allen weiterführenden Informationen zu ELEMENTS und dem einfachsten Weg zum neuen Bad. Neu ist zudem der „Azubi-Blog“. Dort präsentieren Auszubildende für Auszubildende gesammelte Erfahrungen und Wissenswertes aus der vielseitigen Welt des Unternehmensnachwuchses.

Fachhandwerker, Partner und Mitarbeiter vorab befragt

Ein wesentlicher Impulsgeber für die neue digitale Visitenkarte waren jene, für die die Anlaufstelle im Internet in erster Linie gedacht ist. Neben Fachhandwerkern wurden auch Industriepartner und Mitarbeiter im Vorfeld befragt, was sie von der Neugestaltung der GC-Website erwarten. Ihr Input ist in die Konzeption mit eingeflossen.