Pressemeldung

Manchmal reicht es schon, ein kleines Detail zu verändern, um eine große Wirkung zu erzielen. Eine kleine Besonderheit, die das Badezimmer neu belebt und ihm einen frischen Look verpasst. Und dieser kleine Unterschied verbessert das Wohlbefinden grundlegend, denn er reduziert dabei noch den Wasserverbrauch ohne Kompromisse beim Komfort. Die Feinheit, die den Unterschied macht, heißt Rebris von hansgrohe. Die Neuheit überzeugt nicht nur mit filigranem Produktdesign in zwei Varianten, sie senkt zudem dank innovativer EcoSmart+ Technologie den Wasserverbrauch auf nur 4 Liter pro Minute bei 3 bar und bei gleichbleibendem Spaß in der Nutzung. So bringt hansgrohe Rebris noch mehr Freude ins Badezimmer und unterstützt ganz nebenbei eine nachhaltige Lebensweise.



Reduziert auf das, was wirklich zählt

Rebris von hansgrohe konzentriert sich in Design, Technologie und Funktion auf das Wesentliche. Die Neuheit der Premiummarke setzt auf Zeitlosigkeit, Qualität, Ressourcenschonung und smarte Features, die den Alltag erleichtern. Rebris ist in zwei Designvarianten, Rebris S mit weichen Rundungen und Rebris E mit klaren Linien, erhältlich. Um sich ganz an die persönlichen Bedürfnisse der Nutzenden und das jeweilige Badambiente anzupassen, gibt es beide Optionen in verschiedenen, komfortablen Höhen und in den trendbewussten Oberflächen Chrom und Mattschwarz. Rebris S und Rebris E sind mit ihrer schlanken Optik und filigranem Armaturengriff besonders augenfällig. Rebris S fügt sich mit einer weichen, runden Silhouette harmonisch in verschiedene Badezimmerstile. Rebris E ist geradlinig und kantig. Sie überzeugt vor allem im modernen Ambiente mit markanten Linien. Zudem führt sich die Designsprache in einem breiten Sortiment an Waschtischarmaturen mit Unterputz-Varianten über Badewanneneinläufe bis hin zu Einhebelarmaturen für die Dusche fort. Weitere hansgrohe Produkte aus dem bestehenden Sortiment wie die Accessoires AddStoris oder die Vernis Handbrausen ergänzen die Armaturenlinie harmonisch.



Noch (Eco)Smarter im Alltag

Die zukunftsweisende EcoSmart+ Technologie senkt den Wasserverbrauch auf nur 4 Liter pro Minute bei 3 bar und außergewöhnlichem Wassererlebnis. Somit reduziert Rebris den Durchlauf um 20 Prozent im Vergleich zu EcoSmart Produkten. Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die CoolStart-Technologie. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert. Daher wird für ein kurzes An und AUs der Armatur, beispielsweise beim Zahnbürste befeuchten, nicht unnötig Energie für das Erhitzen des Wassers verbraucht. CoolStart von hansgrohe startet die energieintensive Wasseraufbereitung nur, wenn diese wirklich benötigt wird. Auch clever: Die Armatur verfügt über einen sogenannten Coin Slot Strahlregler, der für die unkomplizierte Reinigung einfach mit einem Geldstück aus der Armatur gelöst werden kann. Mit hansgrohe Rebris zieht eine Brise Leichtigkeit und Unbeschwertheit ins Badezimmer.