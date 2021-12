Pressemeldung

2021 wurden im Rahmen des Programms „GROHE Installer Vocational Training and Education” (GIVE) zwölf neue Ausbildungsstätten eröffnet, zuletzt in Accra, Ghana

Die Marke arbeitet bereits mit 41 Einrichtungen zusammen, die in ganz EMENA eine Ausbildung im Bereich Sanitärtechnik anbieten

Um noch mehr junge Menschen zu erreichen, initiiert GROHE eine Kooperation mit SOS-Kinderdorf International

Wie kann man dem Fachkräftemangel in der Sanitärbranche weltweit entgegenwirken, gleichzeitig der Gesellschaft etwas zurückgeben und jungen Menschen eine aussichtsreiche Zukunft ermöglichen? Diese Frage hat sich GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, gestellt und einen Ansatz entwickelt, um dieses Problem proaktiv anzugehen: das Programm „GROHE Installer Vocational Training and Education” (GIVE).

Im Laufe der letzten Monate konnte GROHE zwölf neue Ausbildungseinrichtungen eröffnen, in denen das international anerkannte GIVE-Programm für angehende Installateur:innen angeboten wird. Ein besonderer Erfolg ist dabei die Einweihung der ersten Ausbildungsstätte des GIVE-Programms in Nordwestafrika, in Ghanas Hauptstadt Accra, die am 11. November 2021 stattfand. Hier haben über 75 Schüler:innen ihre Ausbildung begonnen, unterstützt von fünf Lehrenden, die sie durch den Lehrplan führen und ihnen so den Start in das spätere Berufsleben erleichtern werden. Weitere GIVE-Ausbildungszentren in Westafrika sind derzeit in Nigeria, Kamerun, Benin, Togo und der Elfenbeinküste geplant.

Jungen Fachkräften den besten Start ins Berufsleben ermöglichen

Insgesamt unterstützt die Marke bereits 41 Schulen in der EMENA-Region mit dem GIVE- Programm und hilft ihnen dabei, ein einheitliches Konzept mit moderner Ausstattung und Lehrmaterial anzubieten. Darüber hinaus bekommen die Auszubildenden die Chance, ein international anerkanntes Zertifikat zu erwerben.

In einer hochmodernen Schulungsumgebung können die Auszubildenden von der umfassenden Expertise der Marke profitieren. „In unseren Partnereinrichtungen stellen wir eine voll funktionsfähige Trainingswand mit einer breiten Palette unserer GROHE Produkte zur Verfügung, mit deren Hilfe die Lernenden ihre Installationskenntnisse in einer speziell für sie konzipierten Lernumgebung testen und verbessern können”, sagt Christopher Penney, Leader, GIVE Program, LIXIL EMENA. „Außerdem statten wir derzeit alle Trainingswände mit einem Tablet und einem TV-Bildschirm aus, damit wir live aus unserem GIVE-Videostudio in unserem Schulungszentrum in Lahr streamen können. Darüber hinaus planen wir den Einsatz eines speziell konzipierten Ausbildungs-Trucks, der mit der gleichen Schulungsausrüstung wie unsere Partnereinrichtungen ausgestattet ist. Diese Mobilität ermöglicht es uns, auch ortsunabhängig weitere Ausbildungschancen zu schaffen”, erklärt Timo Kurz, Leader, Training, LIXIL EMENA. Unternehmen und Kund:innen weltweit können sich auf das praktische Know-how der ausgebildeten Schüler:innen verlassen und sie problemlos in ihren Betrieb integrieren. Dies ist besonders wertvoll in Zeiten, in denen qualifizierte Arbeitskräfte schwer zu finden sind.

Mit vereinten Kräften: Starke Partner für echte Wirkung

GROHE engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für junge Menschen aus Entwicklungsländern und arbeitet mit starken Partnern, wie beispielsweise der deutschen Nichtregierungsorganisation Don Bosco Mondo e.V., zusammen, um ihnen Bildungschancen und Berufsperspektiven zu bieten. Inspiriert durch den bisherigen Erfolg arbeitet GROHE derzeit an einer Kooperation mit SOS-Kinderdorf International. Die erste Schule dieses Projekts wird in Benin, Nordwestafrika, eröffnet werden.

Erfahren Sie mehr über GIVE auf unserer digitalen Erlebnisplattform GROHE X oder auf www.grohe.com.