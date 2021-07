Pressemeldung

Bei der Übergabe eines neuen Badezimmers sollte Ihnen mehr einfallen, als das obligatorische Handtuch mit Firmenlogo (dieses dient in den meisten Fällen lediglich dem Zweck, den Hund der Familie nach einem Spaziergang im Regen abzurubbeln). Wenn Sie Ihrer Kundin jedoch einen üppigen Blumenstrauß zum „Einzug“ in das neue Bad überreichen und dazu ein paar nagelneuer Überziehschuhe schenken, wird die Überraschung erst mal groß sein. Und mit Freude wird Ihre Kundin in der Zukunft allen anderen Handwerkern – vom Elektriker bis zum Schornsteinfeger – Ihre Überziehschuhe vor dem Betreten der Wohnräume in die Hand drücken.

Wieso wir davon überzeugt sind, dass Ihr Kunden so reagieren werden? Weil im Staubdieb-Handwerker-Onlineshop der Anteil der Privatpersonen bei unseren Überziehschuhe-Produkten deutlich und permanent anwächst.

Die perfekten Überziehschuhe vom Staubdieb erhalten Sie in der Farbe Rot oder Blau!

Damit fallen Sie auf jeden Fall positiv auf!



Unser Tipp: mit den roten Staubdieb-Überziehschuhen verstärken Sie den wow-Effekt!

Die besonderen Vorteile der Staubdieb-Überziehschuhe:

Strapazierfähig: dauerhaft haltbar durch hochwertiges Polyester Stretch-Material

4 Größen: passgenau von 36 bis 49

Waschbar: problemlos bis 60 Grad in der Waschmaschine

Rutschsicher: durch spezielle Kautschuk-Sohle

Streifenfrei: Die Spezial-Sohle hinterlässt keine Streifen auf hellen Böden!

Jahrelang verwendbar: immer wieder waschen und anziehen!

GS-geprüft: auf der absolut sicheren Seite

Das besondere Schnäppchen: Bei Ihrer nächsten Online-Bestellung, bis einschließlich 30.08.2021 können Sie einmalig mit 5% Extrabonus im Staubdieb-Onlineshop alle Produkte bestellen. Bitte bei Ihrer Bestellung den Rabattcode 34pvpdcd eingeben.