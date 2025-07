Mit der neuen Schiebetür der Serie libero 4000 erweitert Duka ihr Angebot um eine elegante und vielseitige Lösung, die sich auch für architektonisch komplexe Räume eignet. Das raffinierte Design, die intuitive Technik und die maximale Anpassungsfähigkeit sorgen für ein individuelles Duscherlebnis. Und das neue Bronze Glas, in Kombination mit den Pearl Farben schafft ein außergewöhnliches ästhetisches Ergebnis.

Die Stärke der Serie libero 4000 liegt in der maximalen Gestaltungsfreiheit dank einer Vielzahl von Öffnungsysteme: Pendeltüren, Falt-Pendeltüren, Drehtüren, freistehende Seitenwände und sogar die Möglichkeit von Duschinseln. Hinzu kommt jetzt die neue Schiebetür, die die Vielseitigkeit der Serie und ihr cleveres Design unterstreicht.

Funktionelle Eleganz, selbst in herausfordernden Situationen

Die neue Schiebetür ist ideal für Räume, in denen der Einbau von Seitenelementen nicht möglich ist, z. B. bei großen Fenstern, Heizkörpern oder besonderen architektonischen Gegebenheiten. Sie bietet eine intelligente Lösung für komplexe Situationen und gleichzeitig eine originelle, funktionale und optisch ansprechende Gestaltung.

Technologie, die das tägliche Leben einfacher macht

Dank unseres ACS-Systems (Automatic Close & Stop), gleiten die Tür sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die „Geschlossen"- oder „Offen"-Position und gewährleisten so Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

Der Schalengriff, bereits in der Serie natura 4000 sehr beliebt, wird auf einem schlanken Aluminiumprofil montiert, ein elegantes und praktisches Design, das das Handling und die Reinigung erleichtert.

Magnetische Elemente sorgen für ein sanftes und stabiles Gleiten und lassen sich zur optimalen Reinigung der Glasflächen leicht ausschwenken.

Das neue obere horizontale Profil und die Stütze schließen harmonisch mit der oberen abgerundeten Ecke ab, die auf Gehrung gefügt den verführerischen Charakter des Modells unterstreicht.

Individuelle Anpassungen

Die neue libero 4000 mit Schiebetür ist in einer breiten Palette an Farben und Oberflächen erhältlich, die frei mit unseren zahlreichen Glasvarianten kombiniert werden können. Entdecke das neue Bronze Glas in Kombination mit den Pearl Farben: das Ergebnis ist ein überraschender Effekt, der dem Badezimmer Wärme, Intensität und Raffinesse verleiht. Die warme Textur des Glases in Verbindung mit dem Perleffekt der ‘Colour Up Your Life‘-Palette, erschafft eine umhüllende und entspannende Atmosphäre, perfekt für alle, die tägliches Wohlbefinden und großartiges Design suchen.

Möchtest du alle libero 4000 Lösungen besser kennenlernen? Besuche den Duka Konfigurator!